Reglamento de transporte: buses tendrán que someterse a revisiones mecánicas y físicas cada cinco años

Una nueva regulación establece que las unidades de transporte público deben someterse a revisiones físicas y mecánicas cada cinco años, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y garantizar la seguridad de los usuarios, según una publicación en el Diario de Centroamérica que reforma el Acuerdo 225-2012, relativo al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial.

Según el artículo 53 Bis del reglamento, estas revisiones deben ser efectuadas por profesionales en mecánica automotriz o talleres autorizados y debidamente registrados ante las autoridades correspondientes.

Además, los propietarios de dichas unidades están obligados a llevar una bitácora de servicios, en la cual se detallen todos los mantenimientos preventivos y correctivos realizados.

La certificación de la revisión, denominada Certificado de Funcionalidad de Revisión Física y Mecánica, debe ser presentada ante la Dirección General de Transportes en un plazo máximo de seis meses desde la obtención de la licencia de operación. Esta medida busca fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al mal estado de los vehículos de transporte público.

Luego del accidente ocurrido en la calzada La Paz en la Ciudad de Guatemala, en el que un autobús cayó a un barranco y provocó la muerte de 54 personas, el presidente Bernardo Arévalo anunció públicamente su intención de reformar el reglamento de transporte o incluso de elaborar uno nuevo. Como parte de esos cambios, el Gobierno procuró que se aprobara un seguro obligatorio para daños a terceros; sin embargo, la norma fue rechazada por la mayoría de la población.

En mayo del 2025, las autoridades informaron que ya se iniciaron diálogos con los transportistas para que se comprometan a garantizar que las unidades estén en condiciones adecuadas para circular, al considerar que la antigüedad del vehículo no es el único criterio determinante, ya que pueden existir unidades relativamente nuevas en mal estado.

Acuerdo

En ese momento, Carlos Vides, presidente de la junta directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), confirmó que la propuesta fue enviada a la PGN y que fue consensuada con dicha institución.

Vides explicó que se trata de una “certificación de funcionalidad de revisión física y mecánica”, y recalcó que es obligación del porteador realizar las verificaciones de las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades. Las verificaciones se harán en talleres debidamente registrados ante la SAT.

Según la Dirección General de Transportes (DGT), actualmente están registrados 10,563 vehículos. De esa cantidad, 4 mil unidades de transporte colectivo superan los 25 años de antigüedad, límite establecido por la normativa vigente para la circulación de este tipo de autobuses.

Estos autobuses antiguos, según han recalcado autoridades entrantes y salientes de la DGT, representan un riesgo tanto para los pasajeros como para otros conductores, al ser más propensos a fallas mecánicas y accidentes.

De acuerdo con los datos de esa entidad, 6,561 autobuses circulan con menos de 25 años de fabricación, lo que representa el 61.11% del total de unidades. Sin embargo, 403 de estos alcanzarán ese umbral en el 2026 y otros 374 en el 2027. Las cifras seguirán en ascenso, según los datos consignados.

Esto significa que, cada año, aumenta la cantidad de unidades obsoletas.