Habilitan paso provisional en la ruta Cito Zarco con restricciones para transporte pesado

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) habilitó este jueves 9 de abril un paso provisional en el kilómetro 189 de la ruta Cito Zarco, que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango, luego de los daños ocasionados por las lluvias recientes.

La medida se implementó tras acuerdos entre vecinos y autoridades, con el objetivo de restablecer de forma parcial la circulación en este tramo clave para el tránsito vehicular en el suroccidente del país.

Según lo dispuesto, el paso alterno por Tierra Colorada está habilitado en ambos sentidos únicamente para vehículos livianos, motocicletas, buses escolares y camiones pequeños que transportan leña, granos o verduras.

En tanto, el paso conocido como “Montaña Rusa” funciona para todo tipo de transporte, aunque con restricciones para vehículos de carga pesada. En este caso, solo se permite el paso de transporte pesado desde Quetzaltenango hacia Retalhuleu, mientras que en el sentido contrario está prohibido.

Autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar contratiempos, debido a las limitaciones vigentes en la circulación.

El CIV informó que continúa con los trabajos en el área afectada, con el fin de habilitar completamente la vía en el menor tiempo posible.

Las lluvias registradas el lunes 30 de marzo provocaron el colapso del paso provisional que había sido habilitado ese mismo día como solución temporal, lo que interrumpió nuevamente el tránsito en el sector.

La ruta Cito Zarco es una vía importante para la conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango, por lo que su afectación impacta la movilidad y el transporte de mercancías en la región.

🚨 ¡ATENCIÓN!



Si transitas por el km 189 de la ruta CITO-180, entre #Retalhuleu y #Quetzaltenango, esta información te servirá. 👇🏼



¡Compártela! 🔁#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/cJyySo7iOh — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) April 9, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

