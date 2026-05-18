Gobierno sigue sin arrancar decenas de proyectos carreteros a mitad de mayo

Ha transcurrido ya la primera quincena de mayo y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no arranca con la implementación de varios proyectos para el mejoramiento de las carreteras en el país, así como nuevas obras de infraestructura vial, esto a poco más de un año y medio de que finalice el gobierno de Bernardo Arévalo.

Para el presente año, el Consejo Consultivo del Ministerio de Comunicaciones aprobó el Plan de Acción y Mantenimiento de las diferentes rutas del país, en el que se contemplan proyectos de bacheo, limpieza, mantenimiento de terracería, mantenimiento de puentes y señalización en distintas rutas.

Sin embargo, la mayoría de estos proyectos aún no han comenzado a ejecutarse, debido a que todavía está pendiente la conclusión de algunos trabajos adjudicados entre octubre y noviembre del año anterior, según confirmó el director interino de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Estuardo Gómez, durante una reciente citación en el Congreso, lo que podría complicar aún más la movilidad en las carreteras del país.

El Plan de Acción y Mantenimiento, aprobado para el presente año y a cargo de Covial, contempla 41 proyectos de bacheo por Q162 millones; 62 proyectos de limpieza en carreteras por Q84 millones; 36 proyectos de terracería por Q162 millones; nueve proyectos de mantenimiento de puentes por Q36 millones, y cinco proyectos de señalización por Q75 millones, estos últimos ya se encuentran en prebases para su contratación.

Baja ejecución

Para el presente año, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) cuenta con el mayor presupuesto entre las unidades encargadas de ejecutar proyectos del Ministerio de Comunicaciones.

Inicialmente, el presupuesto del 2026 para Covial era de Q2 mil 210 millones, pero debido a readecuaciones y movimientos presupuestarios internos en la cartera tuvo un incremento de Q913 millones.

En total, para el presente año dicha unidad cuenta con un presupuesto de Q3 mil 123 millones, según información del Viceministerio Administrativo y Financiero de la cartera.

Sin embargo, aunque la unidad cuenta con presupuesto suficiente para ejecutar proyectos, hasta la fecha únicamente ha ejecutado Q290 millones, equivalente al 12% de los recursos asignados.

Aunque los trabajos contenidos en el Plan de Acción y Mantenimiento aún están pendientes de adjudicación, Covial ya tiene comprometidos Q1 mil 318 millones para la ejecución de diez proyectos contratados bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, encaminados al mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales y centroamericanas. Según las estimaciones, dicha suma equivale a poco más del 36% del presupuesto de Covial para el presente año.

Baja cobertura

Según Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es de reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte de la cartera de Comunicaciones en el uso del artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para contratar proyectos de emergencia destinados al mejoramiento de la red vial en el país. También indica que dicha ley debió haber sido utilizada desde el 2025, cuando entró en vigor.

Sin embargo, aclara que el porcentaje de kilómetros que serán atendidos por medio de estos diez proyectos contratados bajo esta modalidad es muy bajo, tomando en cuenta las necesidades actuales de la red vial.

“Los contratos suman 245 kilómetros de carreteras. Si le quitamos los caminos rurales, la red vial que debería atenderse es del orden de los 15 mil kilómetros. 245 es un porcentaje bastante bajo. Eso definitivamente no va a resolver el problema”, asegura.

Mendoza también hace énfasis en la falta de planificación oportuna por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para ejecutar proyectos de mejora en la red vial antes del inicio de la temporada de lluvias en el país.

“Los contratos entran en vigencia muy desfasados, cuando el invierno ya está en su apogeo. La construcción o el mantenimiento en tiempo de invierno es más complicado y no se avanza con la misma celeridad que en época de verano. Ya estamos casi llegando a medio año de este 2026. Le restaría poco más de año y medio al gobierno para realizar obras”, asegura.

A criterio del experto, el ciclo de contratación de proyectos se repite cada año con un desfase considerable entre la época seca y lluviosa en el país, lo que impide tener avances significativos en el remozamiento, limpieza y mantenimiento de la red vial.

También considera que, con poco más de un año y medio restante de gestión, el actual gobierno no podrá hacer un trabajo significativo para rescatar la red vial.

“A eso le sumamos que ya estamos casi que a las puertas del invierno. Sin embargo, ojalá pudiera avanzarse por lo menos en algo, por lo menos en la red vial principal, que serían las rutas centroamericanas y las rutas departamentales hacia todas las cabeceras departamentales, que pudieran atenderse. Pero yo creería que en el mejor de los casos van a estar, ojalá, atendiendo un 30 por ciento del total de la red vial”, concluye.

Proyectos contratados bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

Carmen Abril directora de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, (DIPP), indicó recientemente durante el foro "La Urgencia de Poner en Marcha la DIPP" que hasta la presente fecha se han adjudicado 22 proyectos por más de Q1 mil 300 millones bajo el amparo de la Ley de Infraestructura vial prioritaria. En esa ocasión criticó que aunque la dirección avanza con lentitud, la ley se utiliza como un mecanismo "de adquisición por excepción y no de institucionalidad técnica y especializada".

Delfino Mendoza también indicó que, según la información brindada por el CIV a Fundesa, dentro de los proyectos contratados bajo la modalidad de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para la atención de rutas nacionales y centroamericanas se encuentran algunos destinados al mantenimiento de las siguientes vías:

RN-02 Fraijanes–Santa Elena Barillas, Fraijanes, CA-01 Oriente

CA-02 Oriente El Jobo–Taxisco, Taxisco y Chiquimulilla, CA-02 Oriente

CA-10 Aldea El Ingeniero–Quezaltepeque, Chiquimula y Quezaltepeque

CA-10 Río Hondo–Gualán, Río Hondo y Gualán, CA-09 Norte

RN-17 La Cumbre–Niño Perdido, Morazán, CA-14

CA-01 Occidente San Carlos Sija–Palogá, San Carlos Sija, CA-01 Occidente

CA-02 Occidente Escuintla–Siquinalá

CA-02 Occidente Retalhuleu–Coatepeque, El Asintal y Coatepeque

CA-01 San Bartolomé Jocotenango - Vigen, Huehuetenango,

También fue adjudicado bajo esta modalidad el proyecto para la rehabilitación del puente sobre el río Dulce, en Izabal.

En cuanto al proyecto de mantenimiento de la ruta CA-02 Oriente en Chiquimulilla, Mendoza indicó que, según la información del Ministerio de Comunicaciones, este no fue adjudicado debido a que las ofertas recibidas “no llenaban los requisitos” exigidos en las bases de licitación, por lo que se inició un nuevo proceso.

En cuanto a los contratos adjudicados por esta modalidad el Ministerio de Comunicaciones, (CIV), indicó que se han se han adjudicado diez para el mantenimiento de rutas nacionales y centroamericanas, mientras que el reto de los contratos son para la supervisión de estos proyectos de mantenimiento.