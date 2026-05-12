Ruta Interamericana: Covial anuncia trabajos en carriles entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que a partir de este miércoles 13 de mayo reparará planchas de concreto y cunetas longitudinales en la ruta Interamericana, en el tramo entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.

Para las labores utilizará concreto hidráulico con acelerante de fraguado, lo que permitirá alcanzar la máxima resistencia en menos tiempo y reducir el impacto en el tránsito.

Covial tiene previsto comenzar los trabajos este miércoles y finalizarlos el 18 de mayo.

En el carril derecho, las intervenciones serán en los kilómetros 22.1, 22.5, 22.9, 24.9 y 25.4.

En el carril central, los trabajos serán en el kilómetro 22.9. Todos los puntos se ubican en el sentido de Mixco a San Lucas Sacatepéquez.

Covial sugiere a los automovilistas salir con más tiempo de anticipación, reducir la velocidad en las áreas de trabajo y respetar la señalización vial al aproximarse a los referidos kilómetros.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, el paso estará cerrado en un carril entre los kilómetros referidos, en las fechas ya mencionadas.

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