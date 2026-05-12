Ruta Interamericana: Covial anuncia trabajos en carriles entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez

Comunitario

Ruta Interamericana: Covial anuncia trabajos en carriles entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez

Covial explicó en qué consisten los trabajos que hará entre los kilómetros 22 y 25 de la ruta Interamericana.

|

time-clock

COVIAL ANUNCIA TRABAJOS EN LA INTER ENTRE MIXCO Y SAN LUCAS

Covial anuncia trabajos entre los kilómetros 22 y 25 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: compartida por Covial)

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que a partir de este miércoles 13 de mayo reparará planchas de concreto y cunetas longitudinales en la ruta Interamericana, en el tramo entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.

Para las labores utilizará concreto hidráulico con acelerante de fraguado, lo que permitirá alcanzar la máxima resistencia en menos tiempo y reducir el impacto en el tránsito.

Covial tiene previsto comenzar los trabajos este miércoles y finalizarlos el 18 de mayo.

En el carril derecho, las intervenciones serán en los kilómetros 22.1, 22.5, 22.9, 24.9 y 25.4.

EN ESTE MOMENTO

Congreso espera tener 107 votos para aprobar en último momento la ley Antilavado

Right
Gráfica creativa con tendencia al alza crecimiento económico

Economía guatemalteca crece en el primer trimestre sin impacto del conflicto, según el Banguat, aunque hay señales de riesgo

Right

En el carril central, los trabajos serán en el kilómetro 22.9. Todos los puntos se ubican en el sentido de Mixco a San Lucas Sacatepéquez.

Covial sugiere a los automovilistas salir con más tiempo de anticipación, reducir la velocidad en las áreas de trabajo y respetar la señalización vial al aproximarse a los referidos kilómetros.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, el paso estará cerrado en un carril entre los kilómetros referidos, en las fechas ya mencionadas.

Para leer más: CIV comenzaría mantenimiento de la red vial en plena temporada de lluvia

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

COVIAL Mixco Ruta Interamericana San Lucas Sacatepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '