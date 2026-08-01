Proyecto ferroviario contempla un nuevo derecho de vía y descarta la red histórica

El Gobierno de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) continúan con los estudios para llevar a cabo la reactivación de la red ferroviaria en Guatemala, como parte de la carta de cooperación suscrita entre ambos países a inicios del 2026.

El plan busca facilitar la movilidad en el territorio nacional, así como el manejo y traslado de mercaderías, lo que permitiría a Guatemala, en el mediano y largo plazo, una mayor dinamización de la economía.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, los primeros informes de las evaluaciones realizadas por los ingenieros militares estadounidenses indican que “se ha descartado la utilización de la antigua vía ferroviaria, porque más del 50% está deteriorada e invadida”.

También indicaron que, dentro de estas observaciones, “se recomienda la construcción de una nueva vía férrea”, ya que sería la opción más viable, debido a la situación y al estado en que se encuentra la infraestructura actual. Ante estas observaciones, también se descartaría la utilización de la vía “histórica” del ferrocarril, que data de hace más de 100 años, según se indicó.

Descartan desalojos

En seguimiento, se consultó a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), encargada de la administración de la red ferroviaria e indicaron que efectivamente, “durante décadas, la falta de operación ferroviaria propició el deterioro de parte de la infraestructura y la ocupación de algunos sectores del derecho de vía”.

Fegua también descartó que exista algún plan o programa para desalojar a las personas que habitan a lo largo de la vía ferroviaria en el país.

“No existe un programa general de desalojos. Cada caso deberá analizarse individualmente conforme a la legislación aplicable, considerando aspectos técnicos, jurídicos y sociales. La prioridad del Gobierno es construir soluciones integrales mediante procesos coordinados entre las instituciones competentes, procurando el equilibrio entre el interés público y el respeto de los derechos humanos”, se indicó.

La empresa estatal también explicó que se llevan a cabo procesos de actualización del inventario físico y jurídico de sus activos para identificar con precisión la condición de cada tramo y definir las acciones correspondientes.

Según las estimaciones preliminares de la empresa, alrededor de 250 mil familias habitan a lo largo de la antigua vía ferroviaria en diez departamentos. Las áreas de la antigua vía con mayor ocupación se ubican en los municipios de Guatemala, Villa Canales y Amatitlán, así como en los departamentos de Escuintla y San Marcos.

Nuevo derecho de vía

Irene Flores, gerente general de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Anónima, conocida como Ferrovías de Guatemala, indicó que la compañía solicitó dar seguimiento al proceso y a los estudios que realizan los ingenieros militares estadounidenses.

Flores explicó que dichos estudios están enfocados en la utilización de un “nuevo derecho de vía”, razón por la cual solicitaron el seguimiento respectivo, ya que Ferrovías es la única usufructuaria del derecho de vía existente actualmente en el país.

“Este proyecto utilizará un nuevo derecho de vía, entonces nosotros si pedimos seguimiento para entender el proyecto, pero es sobre un nuevo derecho de vía no tiene que ver con el derecho de vía histórico”, aseguró.

Según explicó Flores, para el nuevo proyecto de reactivación del tren en la costa sur se requiere la construcción de una nueva “trocha”, que es el ancho de la vía; es decir, la distancia existente entre los rieles por donde circula un tren.

La vía actual, que tiene más de cien años de antigüedad, además de estar deteriorada y ocupada en gran parte de su trayecto, "no cuenta con los requerimientos ni las capacidades que exigen los trenes de carga actuales, los cuales son mucho más anchos, por lo que no sería factible llevar a cabo este proyecto en la vía antigua", indicó Flores.

Según datos de Ferrovías, la antigua vía del tren tiene un ancho de 36 pulgadas (914 milímetros), mientras que para la operación de los trenes modernos de carga se requiere un ancho mínimo de 56 pulgadas (1,435 milímetros), estándar utilizado en las principales vías de carga de Norteamérica, Europa y China, regiones con el mayor movimiento de mercaderías por ferrocarril.

Ante estas especificaciones la antigua vía no reuniría las condiciones necesarias que se requieren para que operar en la actualidad indica Flores.

Tres proyectos estratégicos

Por parte de Fegua también se explicó que actualmente hay tres proyectos estratégicos encaminados a la reactivación de la red ferroviaria nacional.

Cada uno de estos proyectos tiene objetivos específicos y podrá desarrollarse en etapas distintas. Actualmente son analizados, ya que responden a necesidades logísticas diferentes.

“El primero corresponde al corredor Puerto Quetzal–Escuintla, cuyo propósito es fortalecer la competitividad del principal puerto del Pacífico mediante una conexión ferroviaria de carga. El segundo está orientado al desarrollo del sistema ferroviario metropolitano MetroRiel, concebido como una solución de movilidad urbana para el área metropolitana. El tercero forma parte de la visión nacional de reactivación ferroviaria, que busca rehabilitar progresivamente otros corredores estratégicos del país para transporte de carga y pasajeros”, se indicó por parte de Fegua.

Puerto Quetzal, punto estratégico

Acerca de la importancia de iniciar la reactivación del ferrocarril en el área de Puerto Quetzal, Fegua aseguró que “representa actualmente el principal nodo logístico del Pacífico guatemalteco y concentra una parte muy importante del comercio exterior del país”.

“Los análisis técnicos indican que una conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla sería un incentivo para la competitividad nacional. Por esa razón se considera un proyecto prioritario dentro del proceso de reactivación ferroviaria”, se aseveró.

Por parte del Ejecutivo se indicó que el proyecto de reactivación del ferrocarril en el área sur, específicamente en Puerto Quetzal, será de gran importancia, ya que “estará interconectado con la Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria en Puerto Quetzal”, cuyo diseño fue adjudicado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en junio de este año por un monto de US$10 millones.

Licitación

Por parte de Fegua se indicó que, por el momento, no hay una fecha para llevar a cabo la adjudicación de los trabajos relacionados con la construcción de una nueva vía ferroviaria en el país, ya que se requiere realizar estudios detallados, los cuales se prevé continuarán en el 2027.

“Durante las visitas técnicas realizadas por Fegua se han llevado a cabo reconocimientos de campo, análisis del derecho de vía, infraestructura existente, conexiones logísticas, condiciones operativas de los puertos y potenciales corredores ferroviarios.

Actualmente se encuentran en elaboración los informes con las recomendaciones técnicas, las cuales servirán como un insumo para la toma de decisiones del Estado de Guatemala.

“Es importante aclarar que estos estudios no constituyen diseños finales de ingeniería ni implican adjudicación de obras o contratación”, se indicó.

Debido a que estos son proyectos de largo plazo, en este momento no existe una fecha definida para llevar a cabo alguna licitación, “ya que antes deberán concluirse los estudios técnicos indispensables. Además, el Gobierno de la República deberá establecer el modelo de ejecución que más beneficie a los intereses del país”, indicó Fegua.

“Actualmente no se ha definido el mecanismo de contratación, ya que esa decisión dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad, de la estructuración financiera del proyecto y de las decisiones que adopte el Gobierno de la República”, concluyó la empresa estatal.