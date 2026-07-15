Fegua y Reino Unido definen en ocho semanas la “hoja de ruta” para el MetroRiel

El interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Miguel Ángel Díaz, presentó ante el Congreso los alcances del reciente convenio de asistencia técnica suscrito con el Reino Unido para el desarrollo del proyecto del metro o MetroRiel.

Según el funcionario, el objetivo inmediato es establecer una base técnica y legal sólida que trascienda los periodos gubernamentales.

Díaz explicó que el trabajo conjunto con los expertos británicos iniciará con una fase intensiva. El propósito es que "se nos dé un diagnóstico técnico, la que se revisen los estudios que hasta la fecha se han hecho, que se identifique la información que ellos tienen y que se nos diga qué hacer, qué actualizar".

Este proceso, que se estima durará ocho semanas, busca validar los estudios realizados durante la última década que no lograron concretarse en ingeniería de diseño.

Al finalizar este periodo, se espera "establecer una hoja de ruta para lo que se tenga que hacer y las recomendaciones que se le hacen al Estado para que asuman el modelo institucional que más le convenga".

Ejecución de obra a largo plazo

El interventor fue enfático en que la magnitud del proyecto requiere una visión que supere la alternancia política.

"Desde la perspectiva de Fegua, estos proyectos de gran envergadura no se pueden realizar en un solo gobierno. Son proyectos estratégicos que tienen que realizarse sí o sí, independientemente de la alternatividad en el poder", afirmó Díaz.

Bajo esta premisa, el interventor estimó que la implementación total de un sistema de transporte de esta clase puede llevar décadas.

Por ello, el apoyo británico se centra en la "transferencia de conocimientos" para que la institución pueda dar continuidad al proyecto sin importar quiénes estén al mando en el futuro.

Imagen conceptual del proyecto MetroRiel presentada por el Gobierno de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Gestión de riesgos y costos

Ante las dudas sobre el financiamiento y la ejecución, Díaz aclaró que el convenio actual es de cooperación técnica no vinculante y no compromete fondos del Estado para construcción o adjudicaciones. El interventor señaló que sería "irresponsable de mi parte darle un dato" exacto sobre el costo total de la obra en este momento.

En mayo de 2026 el Gobierno informó que trabaja en estudios para definir el trazado, la demanda de pasajeros, la ingeniería y el modelo financiero, mientras busca cooperación internacional para fortalecer el diseño del proyecto

En esa misma línea, Díaz dijo que la prioridad en esta fase será "validar los estudios, hacerle los ajustes necesarios, ver los riesgos que tienen, como el riesgo financiero, político, social y el riesgo operativo".

La meta para la actual administración, según expuso, es dejar sentadas las bases primordiales, posiblemente llegando al "diseño y las bases de licitación", para que las siguientes autoridades asuman la ejecución.

Díaz ratificó que Fegua será la institución encargada de la implementación debido a su naturaleza como empresa del Estado responsable del desarrollo ferroviario.

Sobre el proyecto del MetroRiel

El 9 de julio, Guatemala y el Reino Unido firmaron un Memorándum de Entendimiento para impulsar el MetroRiel, un sistema ferroviario de transporte de pasajeros que busca mejorar la movilidad entre el sur y el norte del área metropolitana.

Según información oficial, la primera fase del proyecto prevé conectar Centra Sur con Centra Norte. Sin embargo, los estudios técnicos definirán el trazado definitivo y la alternativa más viable, ya sea mediante el aprovechamiento total o parcial del derecho de vía ferroviario o con otras soluciones que determinen los especialistas británicos.

La gerente general de Ferrovías de Guatemala, Irene Flores, señaló recientemente que la iniciativa se impulsa desde hace más de una década y que contempla aprovechar alrededor de 20 kilómetros del antiguo derecho de vía ferroviario para conectar la Ciudad de Guatemala con municipios vecinos.

El proyecto ha recibido el respaldo de sectores empresariales, entre ellos la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Cámara de Comercio de Guatemala, que tras la firma del memorando calificaron el acuerdo como un avance para concretar iniciativas de movilidad urbana.

El MetroRiel forma parte de los 13 proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno para modernizar la movilidad en el área metropolitana, una región donde habitan más de cinco millones de personas y en la que no se desarrolla una obra ferroviaria de gran escala desde hace más de medio siglo.

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