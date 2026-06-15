Ampliación de la CA-8 avanza en algunos tramos, pero aún hay proyectos pendientes hacia la frontera con El Salvador

Los trabajos de ampliación y rehabilitación de la ruta CA-8 Oriente, que conecta El Molino, Oratorio, en Santa Rosa, y la frontera Valle Nuevo, en Jutiapa, continúan en distintos segmentos de esta vía estratégica para la comunicación entre Guatemala y El Salvador.

El proyecto contempla la modernización de aproximadamente 63 kilómetros de carretera mediante la rehabilitación de los carriles existentes y la incorporación de dos carriles adicionales.

De acuerdo con información compartida por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), actualmente se ejecutan labores de movimiento de tierra entre El Molino y Oratorio, incluidas la limpieza, los cortes y la adecuación del terreno.

Asimismo, el tramo comprendido entre Jalpatagua y Valle Nuevo también registra avances en la pavimentación mediante la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

La obra es desarrollada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Caminos (DGC), y busca mejorar la capacidad de la ruta que comunica a municipios como Oratorio, Jalpatagua, Moyuta y Pasaco.

Sin embargo, parte de los trabajos en la ruta ya había sido ejecutada en años anteriores. Según explicó el analista de infraestructura Delfino Mendoza, en el 2022 la administración anterior contrató la rehabilitación del subtramo Jalpatagua-Valle Nuevo, de 19.5 kilómetros de longitud, por un monto inicial de Q37.38 millones.

"En el año 2022, la anterior administración contrató el subtramo Jalpatagua-Valle Nuevo, con una longitud de 19.5 kilómetros y un costo inicial de Q37.38 millones, el cual a la fecha está terminado", indicó Mendoza.

Contrato de ampliación permanece sin definirse

Además de las obras recientes, existe un contrato adjudicado al Grupo SIGMA para ampliar a cuatro carriles todo el corredor vial. No obstante, Mendoza señaló que dicho proyecto tiene más de una década de vigencia y que únicamente se ejecutó una parte en las cercanías del municipio de Oratorio.

El analista explicó que los trabajos fueron suspendidos debido a la falta de financiamiento, por lo que el CIV deberá definir si continúa con el contrato vigente o si opta por finalizarlo y volver a licitar la obra, una vez se realicen nuevos estudios de ingeniería.

"Existe un contrato con el Grupo SIGMA que viene de hace muchos años, para ampliar todo el tramo a cuatro carriles, pero solo se trabajó una pequeña parte en el municipio de Oratorio y, por falta de financiamiento, los trabajos fueron suspendidos", afirmó.

Según Mendoza, otra alternativa sería esperar la entrada en funcionamiento de la Dirección de Infraestructura Pública Prioritaria (DIPP) para contratar el proyecto conforme los nuevos procedimientos previstos para esa entidad.

La DIPP será la entidad encargada de dar mantenimiento y atención a los principales corredores viales del país, entre ellos, las rutas centroamericanas. Sin embargo, aún no entra en vigencia y acumula varios retrasos en su cronograma.

El Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIV), que dio vida a la dirección, estipulaba que debía entrar en funcionamiento 12 meses después de su aprobación. No obstante, aún no se han aprobado las estructuras presupuestarias, ni se ha emitido el reglamento ni concluido la evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria.

Pendiente construcción de nuevo puente fronterizo

Otro de los proyectos vinculados a la ruta es la construcción de nuevos puentes fronterizos acordada entre Guatemala y El Salvador. Conforme al compromiso bilateral, El Salvador construiría los puentes Anguiatú y Manuel José Arce, mientras que Guatemala tendría a su cargo el puente El Jobo, en la frontera Valle Nuevo.

No obstante, Mendoza indicó que ese compromiso aún no se ha materializado y que únicamente se efectuaron trabajos de reparación en el puente existente. "Solamente se hizo una reparación del puente existente, pero falta realizar los estudios de ingeniería para la construcción del nuevo puente", señaló.

De acuerdo con Mendoza, la Dirección General de Caminos contrató, alrededor del 2018, los estudios para la construcción de la nueva estructura. Sin embargo, estos no fueron concluidos debido a desacuerdos entre Guatemala y El Salvador sobre la ubicación del puente.

Mendoza agregó que el contrato deberá liquidarse y, posteriormente, convocarse una nueva licitación para desarrollar los estudios pendientes.

Financiamiento de estudios sigue sin concretarse

El especialista indicó que el Fondo de Financiamiento de la Preinversión de Guatemala No Se Detiene ofreció apoyo al CIV para financiar los estudios necesarios para el nuevo puente fronterizo. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada.

Según Mendoza, las autoridades informaron que efectuaban gestiones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para obtener una donación destinada a financiar los estudios y, posteriormente, buscar recursos para la construcción de la obra.

"A la fecha no se ha formalizado esta propuesta", afirmó.

Mientras tanto, el CIV continúa con los trabajos de ampliación y rehabilitación de la CA-8 Oriente, una de las principales rutas de conexión entre el suroriente del país y la frontera con El Salvador.