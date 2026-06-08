Puente Corozal podría estar listo a finales de diciembre, aunque aún falta liberar derechos de vía

La construcción del puente Corozal, en el kilómetro 29 de la CA-9 Norte, avanza hacia su etapa final. De acuerdo con información de la Dirección General de Caminos (DGC), la obra registra un avance físico del 66.97% y podría concluir a finales de diciembre de este año, aunque aún está pendiente la liberación de derechos de vía en uno de sus accesos.

El proyecto consiste en la construcción de un puente paralelo al existente sobre el río Agua Caliente, con el objetivo de completar la ampliación a cuatro carriles de este tramo de la ruta al Atlántico, uno de los principales corredores para el transporte de mercancías y la movilidad entre el área metropolitana y el nororiente del país.

Según Foscolo Liano, gerente general de Grupo Muratori, S. A., empresa encargada de la construcción, actualmente los trabajos se concentran en la conformación del tablero del puente mediante la construcción de dovelas, segmentos que posteriormente conformarán la superficie de rodadura.

"Lo que estamos haciendo actualmente es acercar las dovelas del puente. Este tipo de puente se construye de forma balanceada. Entonces se construye una dovela de un lado, otra del otro, y se van juntando hasta que en el centro se unen. En este momento ya está prácticamente finalizado", señaló.

Una vez completada esa etapa, quedarán pendientes trabajos relacionados con el tensionamiento de los cables, la instalación de barandales, aceras y otros elementos complementarios de la infraestructura.

Aunque la constructora estima concluir los trabajos durante diciembre, el cronograma aún depende de la habilitación total de uno de los accesos al puente. "Tenemos un cálculo aproximado de finalizar para fin de año", comentó.

Asimismo, agregó que el factor que podría retrasar la obra es la habilitación de la salida del puente. "Debe hacerse unas expropiaciones, de las cuales se está encargando el Ministerio de Comunicaciones, para dejar los carriles expeditos", indicó Liano.

El primer puente extradosado del país

Cuando finalice su construcción, el puente Corozal se convertirá en el primer puente extradosado de Guatemala. Este tipo de estructuras combina características de los puentes atirantados y de los puentes de vigas, mediante el uso de cables de soporte conectados a pilones de menor altura que los empleados en los puentes convencionales.

Según Liano, esta tecnología comenzó a desarrollarse en Japón durante la década de 1990 y posteriormente fue adoptada en distintos países para puentes de longitud intermedia.

"Originalmente se construyó en Japón y ha ido proliferando en todo el mundo porque es un sistema muy eficaz. Se recomienda para puentes de luces entre 100 y 250 metros. Nuestro puente tiene 180 metros", explicó.

La estructura tendrá una longitud total de 180 metros y utilizará un sistema de cables que trabajará conjuntamente con el tablero para distribuir las cargas generadas por el tránsito vehicular.

"Este puente tiene características muy específicas. Es un puente que puede salvar luces grandes y es sumamente rígido. La ventaja es que evita que haya mucha fatiga en la estructura cuando está sometida al paso constante de vehículos", indicó.

Una obra que acumula varios años de retraso

El proyecto forma parte de la ampliación del tramo comprendido entre el acceso a Palencia y Agua Caliente. Sin embargo, su ejecución ha enfrentado distintos retrasos desde su concepción inicial.

Delfino Mendoza, analista de Guatemala No Se Detiene, explicó que originalmente la construcción del puente estaba incluida en un proyecto financiado mediante una donación del Gobierno de Taiwán.

"Se contrató por primera vez como parte de la ampliación del tramo Acceso a Palencia-Agua Caliente, financiado con la primera donación del Gobierno de Taiwán, pero lamentablemente se afrontaron problemas de liberación del derecho de vía y problemas del subcontratista de la empresa OECC, encargado del puente", indicó.

Según Mendoza, estos factores provocaron la suspensión de los trabajos iniciales tanto en el puente como en aproximadamente 400 metros de carretera asociados al proyecto.

Posteriormente, en diciembre del 2022, la Dirección General de Caminos adjudicó nuevamente la construcción a Grupo Muratori, S. A., mediante un contrato por Q188.75 millones. La supervisión fue contratada por Q10.55 millones.

Mendoza agregó que la obra permaneció sin avances durante la administración anterior y que, al inicio del actual Gobierno, también enfrentó suspensiones por falta de pagos. "El proyecto no tuvo avance en la administración anterior y al inicio de la presente fue suspendido por falta de pago, siendo hasta el presente año cuando se reactivaron los trabajos", afirmó.

Beneficios para la movilidad

Una vez concluido, el puente permitirá completar la ampliación a cuatro carriles en este tramo de la ruta al Atlántico y separar los flujos de tránsito en ambos sentidos de circulación.

Según estimaciones de la empresa constructora, por el sector circulan alrededor de 20 mil vehículos diarios. "Va a ser una forma mucho más segura y mucho más cómoda de transitar en carriles separados para quienes van y quienes vienen", señaló Leano.

Por su parte, la Dirección General de Caminos estima que la infraestructura beneficiará a más de 100 mil personas que utilizan este corredor vial para desplazarse entre los departamentos de Guatemala y El Progreso, así como para actividades de transporte y comercio.