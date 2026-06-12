Puente binacional con El Salvador sigue sin operar por obras pendientes en Guatemala

El nuevo puente binacional General José Manuel Arce, construido sobre el río Paz para conectar el paso fronterizo de Pedro de Alvarado, en Guatemala, con La Hachadura, en El Salvador, permanece sin entrar en operación, pese a que las obras principales fueron concluidas por el gobierno salvadoreño a finales del 2025.

La infraestructura forma parte de los acuerdos de integración fronteriza suscritos entre ambos países para modernizar los principales pasos comerciales y de movilidad en la región. Sin embargo, la habilitación del puente depende de trabajos complementarios que aún deben ejecutarse del lado guatemalteco.

Según Delfino Mendoza, analista de Guatemala No Se Detiene, los retrasos que experimentó la obra durante su construcción estuvieron relacionados con dificultades para la liberación de derechos de vía en Guatemala. No obstante, actualmente el principal obstáculo es la falta de conexión con la infraestructura vial y aduanera nacional.

"El puente fue finalizado por el Ministerio de Transporte de El Salvador a finales del 2025. Sufrió retrasos por dificultades en la liberación del derecho de vía por parte de Guatemala, pero aún no se ha inaugurado por falta de conexión con la aduana del lado guatemalteco", explicó.

Una obra estratégica para la frontera

El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador como parte de un programa de inversión en infraestructura vial financiado mediante un préstamo internacional de US$144.7 millones.

La nueva estructura sustituirá el actual puente fronterizo sobre el río Paz y busca mejorar la conectividad entre ambos países. Según información oficial del gobierno salvadoreño, el puente tiene una longitud de 173 metros y fue diseñado con cuatro carriles de circulación, hombros laterales, aceras y sistemas de drenaje.

La obra también incluye la pavimentación de aproximadamente 1.4 kilómetros de accesos viales, con el propósito de facilitar el tránsito de mercancías, transporte de carga, turistas y usuarios que cruzan a diario la frontera.

La construcción responde, además, a la necesidad de sustituir una infraestructura con varias décadas de funcionamiento, que ha afrontado afectaciones derivadas de las crecidas del río Paz durante la época lluviosa.

La conexión pendiente en Guatemala

Aunque el puente ya fue construido, todavía no existe una conexión completa de cuatro carriles entre la nueva infraestructura y la carretera CA-2 Oriente, del lado guatemalteco.

Mendoza explicó que inicialmente se planteó construir un libramiento para evitar el paso del transporte pesado por el centro de Ciudad Pedro de Alvarado. Sin embargo, ese proyecto requiere la adquisición de terrenos, estudios de ingeniería y recursos para su construcción.

"Para la interconexión del nuevo puente con la ruta CA-2 Oriente del lado de Guatemala, se planteó la posibilidad de construir un libramiento a la población de Ciudad Pedro de Alvarado, pero para ello es necesario adquirir los derechos de vía, realizar los estudios de ingeniería y construir el tramo carretero", indicó.

Mientras esa alternativa se planifica, únicamente se construyó una rotonda que funcionará como distribuidor vial y permitirá conectar el futuro libramiento cuando sea ejecutado.

Agregó que la rotonda ya forma parte de la infraestructura terminada en el área fronteriza, pero aún faltan obras adicionales para completar el acceso al nuevo puente.

El reto de completar los cuatro carriles

De acuerdo con Mendoza, para poner en funcionamiento la nueva infraestructura únicamente resta completar aproximadamente un kilómetro de conexión entre la rotonda y la carretera CA-2, que conduce al paso fronterizo.

Sin embargo, ese tramo incluye la ampliación del puente Jorge de Alvarado, una estructura que actualmente cuenta con dos carriles de circulación. "Para que funcione el nuevo puente, solo falta hacer la conexión de cuatro carriles entre la rotonda y la carretera CA-2 que comunica con el paso fronterizo", señaló.

Como medida temporal, se evaluó la instalación de un puente Bailey paralelo a la estructura existente para completar la capacidad requerida mientras se desarrollaba una solución permanente.

"Por razones de rapidez, de manera temporal se planteó la posibilidad de colocar un puente Bailey paralelo al actual y así completar los cuatro carriles, pero esto no se ha realizado, aduciendo la DGC la falta de puentes provisionales", explicó el analista.

Otras obras pendientes

La modernización de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y El Salvador no se limita al puente General José Manuel Arce.

Según Mendoza, ambos gobiernos acordaron la construcción de tres nuevos puentes fronterizos de cuatro carriles. El Salvador asumió la construcción de los puentes Anguiatú y General José Manuel Arce, mientras que Guatemala se comprometió a desarrollar el puente El Jobo, en la frontera de Valle Nuevo.

No obstante, este último proyecto aún no ha avanzado hacia la fase de construcción. "Solamente se hizo una reparación del puente existente, pero falta realizar los estudios de ingeniería para la construcción del nuevo puente", indicó.

El analista reiteró que en el 2018 la Dirección General de Caminos contrató estudios para desarrollar el proyecto. Sin embargo, diferencias entre las autoridades de ambos países sobre la ubicación del nuevo puente impidieron concluir el proceso.

Como consecuencia, los estudios no fueron finalizados y será necesario liquidar el contrato y efectuar una nueva licitación para continuar con el proyecto.