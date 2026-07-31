El error que costó Q9 millones: paso a desnivel Roosevelt abrirá tras ajustes en su diseño y tres años de retraso

Lo que inició como un proyecto de Q44.9 millones terminó costando a los guatemaltecos más de Q53.9 millones. Esta diferencia de más de Q9 millones se atribuye directamente a "malos cálculos" en la planificación original del distribuidor vial de la calzada Roosevelt.

Según explicaron representantes del Fondo Social de Solidaridad (FSS) en una citación en el Congreso de la República, el aumento presupuestario fue provocado por errores en el diseño de las rampas de ingreso y por la necesidad de sustituir las vigas tradicionales por vigas postensadas en el puente número 1, al ingresar por la zona 11.

Durante la reunión se indicó que la falta de capacidad técnica del FSS impidió prever estos fallos. "Nosotros recibimos los diseños y las planificaciones de las municipalidades porque no tenemos área de planificación per se", admitió un supervisor de obras de la institución, quien señaló que la planificación original estuvo a cargo de la Municipalidad de Guatemala.

El proyecto presenta un retraso de casi tres años con respecto al contrato original.

Pago del proyecto y multa

Pese al incremento en el costo total, de los Q53.9 millones se deberá debitar una multa de Q4.3 millones, una sanción que corresponde a 118 días hábiles de retraso en la entrega de la obra.

El proyecto originalmente debía entregarse el 31 de octubre de 2023; sin embargo, durante la ejecución sufrió reprogramaciones por distintos factores, entre ellos problemas con la supervisión de la obra.

Mientras el CIV ha señalado incumplimientos de la empresa supervisora, la constructora sostuvo que el Ministerio demoró el nombramiento de una nueva supervisión tras la suspensión del contrato. Posteriormente, ambas partes acordaron un nuevo plazo de entrega que venció el 22 de diciembre de 2025, a partir del cual empezó a aplicarse la sanción por atraso.

El período de ejecución sujeto a multa comenzó el 23 de diciembre de 2025 y finalizó el 12 de junio de 2026.

En cuanto al flujo financiero, Guillermo Arturo Guzmán Ramírez, monitor de proyectos del FSS, detalló que a la empresa ejecutora, Cebco, ya se le han pagado Q41 millones, lo que representa un avance financiero del 77%. Aún resta un desembolso de aproximadamente Q8 millones para liquidar el proyecto.

Aunque la obra física se considera terminada y se encuentra en etapa de recepción de documentos, el paso aún no está abierto al público. Guzmán Ramírez declaró que la demora actual se debe a que "la Municipalidad de Guatemala está haciendo unos trabajos alrededor del proyecto como señalizaciones y obras complementarias".

No obstante, durante la citación se cuestionó esta justificación, al señalar que en inspecciones de campo no se observaron esos trabajos ni la instalación de semáforos en el área.

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Dudas sobre calidad estructural

Más allá del costo y el tiempo, existen dudas sobre la calidad de la obra, según el diputado José Chic, de la bancada Valor, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Se denunció que, pese a la falta de lluvias copiosas, el paso a desnivel ya presenta filtraciones de agua visibles en la parte inferior de la losa.

Además, criticó aspectos del diseño que consideró inconsistentes luego de inspecciones visuales en campo, como tramos que se ensanchan y se estrechan abruptamente, incluida una isla adicional que, según indicó, habría sido construida para intentar "cuadrar los carriles".

El diputado calificó la situación como una "vergüenza" y señaló que un proyecto que debió concluir en 2023 sea presentado ahora como un logro, cuando refleja problemas de gestión y aún no representa una solución para mejorar el tránsito diario de los ciudadanos.

Abandono en la avenida Petapa

En una situación aún más crítica se encuentra el paso a desnivel de la avenida Petapa, proyecto que fue calificado por Chic durante la citación como un "parqueo y basurero clandestino", tras llevar tres años en abandono.

La obra, ubicada en cuadras cercanas a las oficinas del Fondo Social de Solidaridad, ha sido objeto de procesos de liquidación debido a que la empresa ejecutora fue incapaz de presentar la documentación necesaria para respaldar los trabajos adicionales, confirmó el director interino de la dependencia, Luis Alberto Rivera.

Al igual que en otros proyectos, fallas en el diseño original —específicamente en un colector de agua potable— elevaron el costo de Q82 millones 068 mil 852.57 a Q99 millones 064 mil 162.32, lo que representa un incremento del 19% aprobado en marzo de 2023.

Hasta la fecha, se han pagado Q40.1 millones, que representan un 40% del avance financiero y el FSS busca el aval de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para publicar un nuevo evento por los Q59 millones restantes, con el fin de concluir la obra. También se evalúa si será necesario reiniciar el proyecto desde cero.

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