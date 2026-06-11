Ataque en la zona 7 deja a madre e hija fallecidas; PNC intercepta a dos sospechosos

Justicia

Ataque en la zona 7 deja a madre e hija fallecidas; PNC intercepta a dos sospechosos

Dos mujeres mueren baleadas en la zona 7; la PNC comparte detalles del suceso. También se reportan hechos de violencia en otros puntos del país.

y

| time-clock

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 11 de junio, luego de una persecución e intercambio de disparos que comenzó en la colonia La Verbena y finalizó en El Amparo, zona 7, interceptó a dos pandilleros señalados de haber dado muerte a dos mujeres.

El capturado es Willian “N”, de 25 años, alias "Orejón", y los agentes remitieron al juzgado respectivo a un adolescente de 16 años, ambos integrantes de la mara Salvatrucha, según la PNC.

La PNC afirmó que ambos son presuntos responsables de un ataque armado en el que fallecieron dos mujeres, madre e hija, de aproximadamente 56 y 25 años, respectivamente.

“Los mareros son los presuntos responsables de este ataque armado en la colonia La Verbena, que se presume relacionado con el narcomenudeo, extremo que se investiga”, añadió el informe policial.

EN ESTE MOMENTO

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el perfil para los aspirantes a las magistraturas electorales, añadiendo entre los puntos que cada profesional demuestre un compromiso por la democracia. La reunión se llevo a cabo en la Casa Larrazábal, del Congreso de la República. Fotografía Esbin Garcia 23-01-25

Varias universidades ya habrían comprometido su voto a Walter Mazariegos para que presida la postuladora de CGC

Right
Vista aérea de Iztapa, Escuintla, donde autoridades monitorean el nivel del mar tras los efectos de la tormenta Cristina y el fuerte oleaje en la costa del Pacífico.

Por qué la superluna mantiene el riesgo de fuerte oleaje en Guatemala tras la tormenta Cristina

Right

De acuerdo con el reporte, al percatarse de la presencia policial y para evitar ser capturados, los sospechosos se enfrentaron a tiros con los agentes que acudieron al lugar, lo que originó la persecución. Un agente de la PNC resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

“A los terroristas se les incautó una carabina robada, una camioneta en la que intentaban huir, un celular, así como chalecos antibalas e indumentaria con insignias similares a las de investigadores de la PNC, que portaban al momento de ser neutralizados”, añadió el informe policial.

En el incidente, dos unidades de la PNC resultaron con daños en su estructura y una de ellas presentó una perforación por proyectil de arma de fuego.

La investigación continúa para establecer el motivo del ataque. Mientras tanto, ambos sospechosos fueron puestos a disposición de los juzgados respectivos.

LECTURAS RELACIONADAS

Saulo Sebastián Pérez Sunún en audiencia escucha los motivos de su detención

Sospechoso del atentado contra exdirector adjunto de la PNC es enviado a prisión en espera de audiencia de primera declaración

chevron-right

Narcomenudeo: tolvas, cartuchos e indicios tras crimen de pareja en residencial en San José Pinula

chevron-right

Otros hechos de violencia

Los Bomberos Voluntarios informaron que en la subestación de la PNC en la colonia Kaminaljuyú 1, zona 7, un agente resultó herido de bala. Fue estabilizado y trasladado a un hospital.

En otro hecho, un hombre con heridas de bala fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial luego de ser atacado en El Zapote, Villa Canales.

Otro incidente armado se registró en Campos del Maracaná, 15 calle final, zona 1 capitalina. En ese lugar, los Bomberos Voluntarios atendieron a dos personas que sufrieron múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a un hospital.

Para leer más: Ataque armado en zona 7 deja tres muertos; autoridades identifican al presunto responsable entre las víctimas

Los Bomberos Municipales reportaron que en la 12 avenida y 33 calle B, colonia Santa Fe, zona 13, un hombre fue localizado con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y luego lo trasladaron a un hospital.

Los Bomberos Voluntarios también informaron que un hombre murió baleado en el sector El Sauce, Ciénaga Grande, San José Pinula.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala La Verbena Violencia contra la mujer Violencia en Guatemala Zona 7 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM