Ataque en la zona 7 deja a madre e hija fallecidas; PNC intercepta a dos sospechosos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 11 de junio, luego de una persecución e intercambio de disparos que comenzó en la colonia La Verbena y finalizó en El Amparo, zona 7, interceptó a dos pandilleros señalados de haber dado muerte a dos mujeres.

El capturado es Willian “N”, de 25 años, alias "Orejón", y los agentes remitieron al juzgado respectivo a un adolescente de 16 años, ambos integrantes de la mara Salvatrucha, según la PNC.

La PNC afirmó que ambos son presuntos responsables de un ataque armado en el que fallecieron dos mujeres, madre e hija, de aproximadamente 56 y 25 años, respectivamente.

“Los mareros son los presuntos responsables de este ataque armado en la colonia La Verbena, que se presume relacionado con el narcomenudeo, extremo que se investiga”, añadió el informe policial.

De acuerdo con el reporte, al percatarse de la presencia policial y para evitar ser capturados, los sospechosos se enfrentaron a tiros con los agentes que acudieron al lugar, lo que originó la persecución. Un agente de la PNC resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

“A los terroristas se les incautó una carabina robada, una camioneta en la que intentaban huir, un celular, así como chalecos antibalas e indumentaria con insignias similares a las de investigadores de la PNC, que portaban al momento de ser neutralizados”, añadió el informe policial.

En el incidente, dos unidades de la PNC resultaron con daños en su estructura y una de ellas presentó una perforación por proyectil de arma de fuego.

La investigación continúa para establecer el motivo del ataque. Mientras tanto, ambos sospechosos fueron puestos a disposición de los juzgados respectivos.

Otros hechos de violencia

Los Bomberos Voluntarios informaron que en la subestación de la PNC en la colonia Kaminaljuyú 1, zona 7, un agente resultó herido de bala. Fue estabilizado y trasladado a un hospital.

En otro hecho, un hombre con heridas de bala fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial luego de ser atacado en El Zapote, Villa Canales.

Otro incidente armado se registró en Campos del Maracaná, 15 calle final, zona 1 capitalina. En ese lugar, los Bomberos Voluntarios atendieron a dos personas que sufrieron múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a un hospital.

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Los Bomberos Municipales reportaron que en la 12 avenida y 33 calle B, colonia Santa Fe, zona 13, un hombre fue localizado con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y luego lo trasladaron a un hospital.

Los Bomberos Voluntarios también informaron que un hombre murió baleado en el sector El Sauce, Ciénaga Grande, San José Pinula.

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