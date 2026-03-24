Ataque armado en zona 7 deja tres muertos; atacante sería familiar y figura entre las víctimas

Un ataque armado en una vivienda de la colonia Quinta Samayoa, zona 7, dejó este martes 24 de marzo tres personas fallecidas, entre ellas una pareja; además, un menor de 12 años sufrió crisis nerviosa, informaron cuerpos de socorro.

El hecho ocurrió en la 6a. calle y 8a. avenida, donde los Bomberos Municipales localizaron dos cuerpos en una habitación y un tercero en el segundo piso del inmueble. De forma preliminar, se presume que las víctimas cenaban cuando ocurrió el ataque, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene un operativo en el área.

Las víctimas fueron identificadas como los esposos Leonel Orellana, de 43 años, y Kendy Hernández Torres, de 40, localizados en una habitación de la vivienda. Un tercer adulto fue hallado en el segundo piso del inmueble.

Según reportes preliminares, el atacante, en apariencia familiar de las víctimas, sería uno de los fallecidos, localizado en una de las habitaciones con un disparo en la cabeza, por lo que se presume que habría matado a la pareja y luego se suicidó. Este extremo permanece en proceso de confirmación.

Interior de vivienda en zona 7 donde un ataque armado dejó tres personas fallecidas. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Un niño de 12 años, presuntamente hijo de la pareja, fue atendido por socorristas por crisis nerviosa.

El caso continúa en desarrollo.

Julio Rodríguez, brinda detalles sobre el percance ocurrido dentro de la vivienda. (Video: Prensa Libre, Bomberos Municipales):

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