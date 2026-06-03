Sospechoso del atentado contra exdirector adjunto de la PNC es enviado a prisión en espera de audiencia de primera declaración

En el Juzgado de Turno se desarrolló la audiencia de motivos de detención de Saulo Sebastián Pérez Sunún, sindicado del delito de asesinato.

Además, se programó la audiencia de primera declaración para este jueves 4 de junio, en horario de 7 a 19 horas, según la agenda de audiencias.

También se solicitó al Juzgado Segundo que remita el expediente al Juzgado de Turno para el desarrollo de la audiencia de este jueves, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte policial, Pérez Sunún sería uno de los presuntos responsables de la muerte de dos mujeres ocurrida la madrugada del domingo 31 de mayo en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico.

Una de las víctimas era sobrina de Helver Beltetón, exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC). Tenía 17 años. La otra, amiga de la familia, tenía 25 años.

La jueza de turno resolvió enviar al sospechoso al Preventivo para Varones de la zona 18; sin embargo, el detenido indicó estar vinculado con la Mara Salvatrucha, por lo que fue trasladado al anexo de la cárcel Pavoncito.

Para leer más: Mara Salvatrucha estaría detrás del ataque en contra del exdirector adjunto de la PNC

Las pesquisas preliminares indicaron que dos vehículos se acercaron al picop en el que viajaban las víctimas y que hombres armados abrieron fuego. Los guardaespaldas respondieron a los disparos, pero las balas alcanzaron a quienes viajaban en el asiento trasero.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.