Mara Salvatrucha estaría detrás del ataque en contra del exdirector adjunto de la PNC

El ataque armado contra Helver Romeo Beltetón ocurrió la madrugada del 31 de mayo, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).

Beltetón viajaba junto a su hija, su sobrina de 16 años, y una amiga de las jóvenes, 25, en un picop negro, con placas oficiales O-499BBZ, que pertenece a la PNC y está asignado como parte de la seguridad del oficial. Los cuatro regresaban de una actividad religiosa en Patulul, Suchitepéquez.

Cuando la familia llegó al kilómetro 11 de la ruta al Atlántico, dos vehículos se acercaron al automotor y comenzaron a disparar. El intercambio de disparos terminó dos kilómetros más adelante.

Las primeras pesquisas de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) apuntan a que integrantes de la Mara Salvatrucha estarían implicados en el atentado contra el exjefe policial, en donde murió la menor de 16 y su amiga, de 25.

De acuerdo con la PNC, después del ataque se efectuó un rastreo de cámaras de vigilancia en todo el sector y así se consiguió identificar a los dos vehículos desde donde se originó el ataque mortal. Las cámaras permiten determinar que los pistoleros luego del ataque condujeron hasta el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, donde hay un retorno y regresaron con rumbo a la capital, específicamente hacia la zona 7 capitalina.

Los investigadores ubicaron 23 inmuebles vinculados con la estructura criminal que presuntamente habría planificado el ataque y el pasado martes fueron allanadas todas las residencias.

Según el expediente MP001-2026-26379, de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, del Ministerio Público, los allanamientos se efectuaron en la colonia Jireh, en la zona 1, y en residenciales Bosques de Linda Vista, zona 7, ambos en la ciudad de Guatemala.

Durante las diligencias, fiscales localizaron uno de los vehículos supuestamente utilizados en el ataque: un automóvil tipo sedán blanco con placas particulares 761KSK. En el interior hallaron al menos 13 indicios, entre ellos documentos personales, botellas de agua con posibles huellas dactilares, y una chumpa negra que habría sido utilizada por uno de los sospechosos.

Además, fue capturado Saulo Sebastián Pérez Sunún, de 26 años, señalado por las autoridades de estar vinculado con el caso. De acuerdo con la investigación, el detenido presuntamente participó en el ataque armado contra Beltetón y sus acompañantes.

El Ministerio Público informó que Pérez Sunún es requerido por el delito de asesinato, según una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala.

Una chumpa negra figura entre los indicios localizados por fiscales y policías dentro del automóvil vinculado con el ataque armado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Antecedentes

Registros policiales indican que Pérez Sunún fue detenido cuando tenía 16 años. En el 2016 ingresó a un centro correccional por portación ilegal de arma de fuego y permaneció recluido hasta el 2023. Durante ese período estuvo involucrado en dos motines ocurridos en centros administrados por la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

Ataque directo

La PNC sostiene que el ataque contra el exdirector adjunto de la institución fue directo. Sin embargo, los investigadores aún indagan el móvil del hecho y si este guarda relación con las funciones que Beltetón desempeñó como subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica, y posteriormente como director adjunto de la institución.

Las autoridades también informaron que los casquillos localizados en la escena fueron enviados al laboratorio de Balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según los investigadores, los atacantes utilizaron pistolas calibre 9 milímetros durante el atentado.

¿Quién es Helver Beltetón?

El comisario general Helver Romeo Beltetón Moscoso es licenciado en Criminología y Criminalística, egresado de la quinta promoción del curso básico de agentes de Policía.

Tiene 24 años de servicio y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Investigaciones y subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica.

En el 2023 expresó su preocupación por el avance de la siembra de hoja de coca y de las drogas sintéticas en el país.

El 15 de enero de 2024, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo nombró director general adjunto de la PNC, cargo en el que acompañó al director general, David Estuardo Custodio Boteo.

Podría leer: Clan Los Lorenzana habría dirigido ataque armado en San José Las Lágrimas, frontera con Honduras

El nombramiento formó parte de los cambios efectuados en la estructura de mando de la institución al inicio de la nueva administración gubernamental.

En febrero del 2025 declaró que la Inspectoría General investigaría la actuación de agentes involucrados en la detención de un bombero que atendía una emergencia en Mixco. Argumentó que los policías actuaron conforme a sus funciones mientras se desarrollaban las pesquisas internas.

En noviembre del 2025, el Ministerio de Gobernación informó sobre la destitución de Beltetón como director general adjunto de la PNC. En su lugar fue nombrado Héctor Noé González Prera, como parte de cambios en los altos mandos de la institución policial.