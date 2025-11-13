Ministerio de Gobernación hace cambios en la cúpula de la PNC 

Justicia

Edis Fabián, subdirector de Investigación Criminal, y Helver Beltetón, director adjunto de la PNC, fueron destituidos por el Ministerio de Gobernación.

Sede del Ministerio de Gobernación en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que destituyó a Helver Beltetón del cargo de director general adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, Héctor Noé González Prera asumiría como director general adjunto en sustitución de Beltetón.

Además, Rolfin Saúl Cornel ocuparía la Subdirección de Investigación Criminal, en lugar de Edis Fabián.

Esta información fue confirmada por el Mingob este jueves 13 de noviembre, aunque aún se desconocen los motivos de los cambios en la cúpula de la PNC.

billetes quetzales de diferentes denominación presupuesto

La Superintendencia de Competencia tiene ley, propuesta de estructura y planes, pero no tiene presupuesto

Ley de Competencia hojas de expedientes denuncias investigación de casos

ICE: Confianza técnica y ciudadana son pilares para la nueva Superintendencia de Competencia

Según la institución policial, la Dirección General Adjunta es un ente gerencial encargado de velar por el cumplimiento estricto de las directrices, políticas, estrategias, planes y órdenes institucionales.

También es responsable de coordinar, impulsar y supervisar el funcionamiento de las nueve subdirecciones generales, así como de convocar reuniones para tratar asuntos de interés.

Estos cambios en la PNC se producen tras la designación de Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación.

El 24 de octubre fue presentado Marco Antonio Villeda como nuevo titular del Mingob, durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo.

La presentación se efectuó dos días después de que la Corte Suprema de Justicia le otorgara una licencia a Villeda, quien se desempeñaba como juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

Para leer más: Francisco Jiménez deja el Mingob tras fuga de 20 pandilleros de Fraijanes 2

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

