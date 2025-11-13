Ministerio de Gobernación hace cambios en la cúpula de la PNC 

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que destituyó a Helver Beltetón del cargo de director general adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, Héctor Noé González Prera asumiría como director general adjunto en sustitución de Beltetón.

Además, Rolfin Saúl Cornel ocuparía la Subdirección de Investigación Criminal, en lugar de Edis Fabián.

Esta información fue confirmada por el Mingob este jueves 13 de noviembre, aunque aún se desconocen los motivos de los cambios en la cúpula de la PNC.

Según la institución policial, la Dirección General Adjunta es un ente gerencial encargado de velar por el cumplimiento estricto de las directrices, políticas, estrategias, planes y órdenes institucionales.

También es responsable de coordinar, impulsar y supervisar el funcionamiento de las nueve subdirecciones generales, así como de convocar reuniones para tratar asuntos de interés.

Estos cambios en la PNC se producen tras la designación de Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación.

El 24 de octubre fue presentado Marco Antonio Villeda como nuevo titular del Mingob, durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo.

La presentación se efectuó dos días después de que la Corte Suprema de Justicia le otorgara una licencia a Villeda, quien se desempeñaba como juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

