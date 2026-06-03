Capturan a sospechoso del atentado contra Helver Beltetón en el que murieron dos mujeres

Justicia

Capturan a sospechoso del atentado contra Helver Beltetón en el que murieron dos mujeres

Las autoridades capturaron a un sospechoso del ataque armado que tenía como objetivo al exdirector general adjunto de la PNC, Helver Beltetón. En la emboscada, ocurrida en la ruta al Atlántico, murieron dos mujeres que viajaban en el vehículo del exfuncionario.

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La PNC informó sobre la captura de un sospechoso por el ataque armado dirigido contra Helver Beltetón, exdirector general adjunto de la institución. El atentado, registrado en la ruta al Atlántico, dejó dos mujeres fallecidas y varios indicios bajo análisis de los investigadores. (Foto Prensa Libre: PNC).

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron un allanamiento en un área residencial de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

La PNC ejecutó una orden de aprehensión, emitida el 2 de junio, contra un sospechoso de asesinato.

Según la investigación policial, Saulo “N” es el presunto responsable de un ataque armado en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, zona 25.

El 31 de mayo, una mujer de 25 años y una adolescente de 16 murieron a balazos.

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Durante las diligencias, los agentes también decomisaron un vehículo tipo sedán y tres teléfonos celulares como evidencia para fortalecer las pesquisas.

De acuerdo con registros policiales, el sujeto estuvo recluido durante siete años en un centro correccional de menores, entre el 2016 y el 2023, por portación ilegal de armas de fuego y amotinamiento en dos ocasiones.

Ataque armado dirigido al exdirector general adjunto de la PNC

Las fuerzas de seguridad informaron el 31 de mayo que el vehículo en el que se encontraban las víctimas tenía placas oficiales.

A las 2.30 horas, las autoridades recibieron el reporte de las mujeres fallecidas. Cuando los paramédicos llegaron, ambas estaban sin vida.

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El informe de la PNC señaló que las víctimas regresaban de una actividad religiosa.

Las pesquisas preliminares indicaron que dos vehículos se acercaron al picop y que hombres armados abrieron fuego. Los guardaespaldas respondieron a los disparos, pero las balas alcanzaron a quienes viajaban en el asiento trasero.

Fuentes policiales confirmaron a Prensa Libre y Guatevisión que el ataque iba dirigido al exdirector general adjunto de la PNC, Helver Beltetón.

El exfuncionario confirmó que viajaba en el vehículo cuando ocurrió la emboscada y afirmó que dos vehículos se acercaron y comenzaron a disparar.

Él y su hija sobrevivieron; sin embargo, su sobrina y una amiga de la familia murieron.

Beltetón fue nombrado el 15 de enero del 2024 como director general adjunto de la PNC y fue destituido en noviembre del 2025.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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