Capturan a sospechoso del atentado contra Helver Beltetón en el que murieron dos mujeres

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron un allanamiento en un área residencial de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

La PNC ejecutó una orden de aprehensión, emitida el 2 de junio, contra un sospechoso de asesinato.

Según la investigación policial, Saulo “N” es el presunto responsable de un ataque armado en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, zona 25.

El 31 de mayo, una mujer de 25 años y una adolescente de 16 murieron a balazos.

Durante las diligencias, los agentes también decomisaron un vehículo tipo sedán y tres teléfonos celulares como evidencia para fortalecer las pesquisas.

De acuerdo con registros policiales, el sujeto estuvo recluido durante siete años en un centro correccional de menores, entre el 2016 y el 2023, por portación ilegal de armas de fuego y amotinamiento en dos ocasiones.

Ataque armado dirigido al exdirector general adjunto de la PNC

Las fuerzas de seguridad informaron el 31 de mayo que el vehículo en el que se encontraban las víctimas tenía placas oficiales.

A las 2.30 horas, las autoridades recibieron el reporte de las mujeres fallecidas. Cuando los paramédicos llegaron, ambas estaban sin vida.

El informe de la PNC señaló que las víctimas regresaban de una actividad religiosa.

Las pesquisas preliminares indicaron que dos vehículos se acercaron al picop y que hombres armados abrieron fuego. Los guardaespaldas respondieron a los disparos, pero las balas alcanzaron a quienes viajaban en el asiento trasero.

Además, se secuestró un vehículo color blanco con placas P761KSK y 3 teléfonos celulares.



Pérez Sunún estuvo recluido durante siete años en un centro correccional de menores en el 2016 a 2023 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amotinamiento en dos ocasiones. pic.twitter.com/RGzdQYcEhG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 3, 2026

Fuentes policiales confirmaron a Prensa Libre y Guatevisión que el ataque iba dirigido al exdirector general adjunto de la PNC, Helver Beltetón.

El exfuncionario confirmó que viajaba en el vehículo cuando ocurrió la emboscada y afirmó que dos vehículos se acercaron y comenzaron a disparar.

Él y su hija sobrevivieron; sin embargo, su sobrina y una amiga de la familia murieron.

Beltetón fue nombrado el 15 de enero del 2024 como director general adjunto de la PNC y fue destituido en noviembre del 2025.