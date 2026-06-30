Mingob advierte a las municipalidades por uso de uniformes similares a los de la PNC

El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) enviaron una advertencia a las 340 municipalidades del país para que eviten utilizar uniformes, insignias, emblemas y distintivos que puedan confundirse con los empleados por la institución policial.

La comunicación fue enviada por la Dirección General de la PNC a todas las comunas del país como una medida preventiva. Según fuentes del Mingob, no todas las municipalidades presentan similitudes con la imagen institucional de la PNC; sin embargo, el objetivo es evitar que esa práctica continúe o se adopte en el futuro.

"El decreto número 35-2024 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, establece expresamente que el uniforme, distintivos, insignias y demás símbolos institucionales son de uso exclusivo de esta institución, disposición que responde a principios de legalidad, seguridad jurídica, identidad institucional y protección del servicio público, orientados a evitar la confusión competencial y cualquier riesgo para la ciudadanía", señala el documento firmado por el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo.

La PNC también indicó que ha detectado casos en los que personal de policías municipales utiliza indumentaria con características similares a las empleadas por la fuerza policial.

"En ese contexto normativo, se ha identificado que, en el municipio a su digna administración, el personal adscrito a la Policía Municipal utiliza indumentaria, insignias o emblemas que presentan similitud con los utilizados por la Policía Nacional Civil", expone el oficio a las comundas.

La institución aclara que no atribuye una intención irregular a las autoridades locales, pero considera necesario prevenir posibles confusiones.

"Si bien esta situación no obedece a una intención indebida, resulta pertinente advertir de que, de manera involuntaria, puede generar confusión en la población respecto a la autoridad competente, las atribuciones legales y los mecanismos de actuación en materia de seguridad y tránsito", agregó la comunicación.

Además, la PNC advierte de que estas similitudes pueden ocasionar problemas operativos y administrativos.

"Dicha circunstancia, además, puede incidir en la percepción ciudadana, en los procesos de atención de denuncias, en la ejecución de operativos interinstitucionales y en la delimitación de responsabilidades administrativas, por lo que resulta necesario abordarla desde un enfoque preventivo, técnico y coordinado", señala el oficio.

El Ministerio de Gobernación afirmó que, si las municipalidades no acatan las recomendaciones, interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público.

Oficio fue enviado a todas las comunas

La Dirección General pidió a las municipalidades revisar sus distintivos y uniformes como una medida preventiva.

Según el Mingob, la circular fue distribuida el 4 de febrero pasado a las 340 municipalidades del país para unificar criterios y evitar futuras confusiones entre la población, independientemente de que actualmente exista o no una similitud entre los uniformes de cada Policía Municipal y los de la PNC.

Mixco, Ayutla y Ocós entre los casos que han generado debate

La advertencia surge luego de que varias municipalidades han sido señaladas por utilizar uniformes, vehículos y equipo similares a los de la PNC.

Uno de los casos más visibles es el de Mixco. El alcalde Neto Bran ha promovido públicamente el trabajo de la Policía Municipal y, en varias ocasiones, ha destacado que sus agentes realizan tareas de seguridad ciudadana.

"Mi Policía Municipal dando seguridad a los vecinos de Mixco en los buses y paradas. El único alcalde a nivel nacional que tiene sus propios policías municipales brindando seguridad", escribió el jefe edil en sus redes sociales.

Las publicaciones muestran a policías municipales efectuando inspecciones en buses, revisiones de personas en espacios públicos y patrullajes preventivos.

A la izquierda, un agente de la Policía Nacional Civil; a la derecha, un integrante de la Policía Municipal de Mixco. Ambos uniformes presentan características visuales similares y la principal diferencia visible es la identificación institucional en la espalda de los agentes municipales. (Fotos Prensa Libre: Mingob y Municipalidad de Mixco)

Otro caso documentado corresponde a Ayutla y Ocós, San Marcos. Un reporte publicado por Prensa Libre en diciembre del 2024 evidenció que agentes de las policías municipales de ambos municipios realizaban patrullajes con uniformes similares a los de la PNC, equipo táctico y armas largas.

Ayutla y Ocós comparten varias características: son municipios fronterizos con México y sus exautoridades municipales han sido vinculadas por autoridades estadounidenses con estructuras de narcotráfico.

En Ayutla, el exalcalde Érick Salvador Suñiga Rodríguez, alias "Pocho", fue acusado por autoridades de Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico. La actual alcaldesa, Isel Suñiga, es hija del exjefe edil.

Policía Municipal de Ayutla, San Marcos, portando uniformes similares a la PNC y fusiles durante un patrullaje en el municipio. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

En Ocós, el exalcalde Carlos Preciado Navarijo fue condenado en septiembre del 2024 a 10 años de prisión por una corte del Distrito Este de Texas, luego de declararse culpable de cargos vinculados con tráfico de cocaína.

Estos antecedentes han provocado cuestionamientos sobre el fortalecimiento y equipamiento de las policías municipales en ambas localidades.

Vecinos entrevistados en aquella ocasión señalaron que algunos policías municipales realizaban acciones que consideraban propias de la PNC, incluida la detención de sospechosos y los patrullajes armados.

Policía Municipal de Ocós, San Marcos, patrulla las calles con equipo táctico y armas automáticas.( Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Expertos advierten de riesgos para la seguridad

El analista en seguridad y justicia Edgar Morales considera que la advertencia del Mingob es una medida necesaria ante el riesgo de que estructuras criminales aprovechen la similitud de uniformes.

"El hecho de que existan uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil trae un riesgo muy grande en cuanto a que puedan utilizarse por parte del crimen organizado para la comisión de hechos delictivos, o bien que traigan una confusión a la población guatemalteca en cuanto a la autoridad de la persona que lo porta", comentó.

Según el experto, en algunos municipios existen uniformes casi idénticos a los utilizados por la fuerza policial nacional.

"Considero que la acción que tomó el Ministerio de Gobernación al advertir dicha situación a las municipalidades es una acción positiva", dijo.

Morales advirtió de que los uniformes pueden ser utilizados para ejecutar acciones y proyectar una autoridad que legalmente no poseen.

"Las personas que utilizan los uniformes pueden generar un tema de una pseudoautoridad al momento de portarlos y poder realizar acciones propias de la PNC", afirmó.

Morales también alertó sobre municipios donde las policías municipales han adquirido una presencia que podría favorecer la confusión sobre las funciones de cada institución.

"Muchos de los alcaldes que están ejerciendo funciones han sido señalados de tener vínculos con el crimen organizado o bien con carteles del narcotráfico. Esto trae consigo precisamente el que ellos implementan dentro de sus demarcaciones municipales personal de seguridad, que lo pasan por miembros de la Policía Municipal", puntualizó.

Exfiscal señala vacío legal en las policías municipales

El exfiscal del Ministerio Público y analista en seguridad, Edgar Gómez, coincide en la necesidad de regular las policías municipales.

Explicó que actualmente existen cuerpos municipales motorizados, patrullas y uniformes que pueden confundirse con los de la PNC.

"Hay municipales motorizados donde pareciera que fueran los Lobos GRIL que andan patrullando. También hay municipalidades que tienen radiopatrullas rotuladas, algunas muy parecidas a las de la Policía Nacional Civil", comentó.

Gómez recordó que la PNC posee normas específicas de uniformidad para diferenciar a cada unidad.

El exfiscal también señaló que la similitud se extiende al armamento que utilizan los policías municipales.

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"Vemos algunas municipalidades que también utilizan armas largas o carabinas muy similares a los AR-15. Hay mucha confusión en la población sobre si son PNC o PM", añadió.

A su juicio, el principal problema es la falta de regulación en el Código Municipal.

"El Código Municipal es muy pobre en definir eso. Serán un par de artículos los que definen la existencia de una Policía Municipal y la mayoría se rige a través de reglamentos aprobados por cada concejo municipal", resaltó.

¿Qué pasa si las municipalidades no acatan?

A criterio de Gómez, el Congreso de la República debería efectuar reformas para regular a todas las comunas en materia de seguridad y uso de armamento.

"Es prudente que desde el Congreso de la República se norme esto para que exista una igualdad en todo el país y no tengamos 340 policías municipales con funciones diferentes según lo que cada corporación municipal decida", opinó.

Sobre las consecuencias para las comunas que decidan ignorar el oficio enviado por Gobernación, Gómez explicó que el escenario podría derivar en actuaciones penales por delitos relacionados con el uso indebido de insignias o distintivos oficiales.

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"Si una persona porta un uniforme muy similar al de la Policía Nacional Civil o al de un oficial del Ejército sin tener esas calidades, eso puede constituir delito", expresó.

Aclaró que la situación actual se mueve en una zona gris debido a la falta de regulación específica sobre los cuerpos policiales municipales.

"Es oportuno que las autoridades analicen y emitan una legislación apropiada que regule el funcionamiento de las policías municipales y de las policías municipales de tránsito, porque actualmente invaden funciones específicas que corresponden al Ministerio de Gobernación a través de la PNC", concluyó.