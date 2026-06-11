Condenan en EE. UU. a presunto lugarteniente de Los Pochos ligado al esposo de la alcaldesa de Ayutla

Erick Manuel Ochoa Villagrán, alias "La Perica" fue condenado a 210 meses de prisión federal —17 años y seis meses— en Estados Unidos por conspiración para manufacturar y distribuir cocaína. identificado por Las autoridades estadounidenses identifican a Ochoa como lugarteniente de Juan José Morales Cifuentes, presunto cabecilla de la estructura de narcotráfico Los Pochos y esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Anelí Súñiga Morfín.

Según registros judiciales de Estados Unidos, la sentencia fue impuesta el 9 de diciembre del 2025 por la Corte de Distrito para el Distrito Este de Texas.

La condena se deriva de una investigación que identificó una organización de tráfico de drogas que operó en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica desde, por lo menos, el 2008 y que era responsable de importar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.

En mayo del 2025, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Ochoa Villagrán y lo declaró responsable del cargo de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína.

Principal lugarteniente

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Ochoa Villagrán en una sanción emitida el 28 de febrero del 2024 contra integrantes de Los Pochos, con operaciones en la frontera de Ayutla, San Marcos.

En ese documento, las autoridades estadounidenses afirmaron que Erick Manuel Ochoa Villagrán "es otro narcotraficante establecido en Guatemala que trabaja para Morales Cifuentes y Los Pochos".

La OFAC también señaló que Ochoa Villagrán "es uno de los principales lugartenientes de Morales Cifuentes y proporciona almacenamiento para cargamentos de cocaína".

Según las investigaciones estadounidenses, entre el 2008 y junio del 2021, Ochoa Villagrán participó en actividades relacionadas con el tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otros países de la región.

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La estructura de Los Pochos

Los Pochos surgió bajo el mando de Erik Salvador Súñiga Rodríguez, alias "El Pocho", exalcalde de Ayutla, San Marcos, quien fue señalado por las autoridades estadounidenses de controlar actividades de narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México.

Tras su extradición a los Estados Unidos en el 2019, Súñiga Rodríguez murió en prisión en abril del 2020.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses identificaron a Juan José Morales Cifuentes como el sucesor de la estructura.

La OFAC lo describe como "el cabecilla de Los Pochos desde el 2019" y afirma que es "un distribuidor de cocaína y coordinador de transporte radicado en Guatemala y vinculado con el cartel de Sinaloa".

Morales Cifuentes está casado con Isel Anelí Súñiga Morfín, actual alcaldesa de Ayutla.

En la misma designación, la OFAC aseguró que Morales Cifuentes "aprovecha sus conexiones políticas a través de su esposa, Isel Anelí Súñiga Morfín, la alcaldesa de Ayutla, para proteger los intereses de Los Pochos", según documentos de Estados Unidos.

La captura de "La Perica"

Ochoa Villagrán fue capturado en Guatemala en diciembre del 2023 en cumplimiento de una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos.

La acusación federal señalaba que integraba una organización responsable de trasladar cocaína a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, y de importar cargamentos de droga hacia los Estados Unidos.

Policía Municipal armada

En enero de 2024, después de la captura y extradición de Juan José Morales Cifuentes a los Estados Unidos, la administración de la alcaldesa Isel Anelí Súñiga Morfín, adjudicó la compra de 15 carabinas calibre .223 y municiones por Q411 mil para equipar a ese cuerpo de seguridad municipal.

Según registros de Guatecompras, la comuna adjudicó en enero del 2024 la compra de 15 carabinas calibre .223 y municiones por un monto de Q411 mil.

Posteriormente, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que la cartera inició un análisis jurídico sobre la legalidad de este tipo de compras, debido a dudas relacionadas con las funciones que pueden desempeñar los cuerpos de seguridad municipales armados.