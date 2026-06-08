Los seis intentos fallidos del narcotraficante Juan Chamalé para salir de prisión en EE. UU.

El narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, alias Juan Chamalé, continúa en prisión en Estados Unidos, donde cumple una condena de 262 meses, 21 años y 10 meses, impuesta en julio del 2015 por una corte federal de Tampa, Florida.

Los registros judiciales muestran que, entre el 2016 y el 2023, Ortiz López presentó al menos seis acciones legales para intentar reducir su condena o recuperar la libertad antes de cumplir la pena completa. Ninguna prosperó, según las resoluciones judiciales.

Los documentos de la justicia estadounidense señalan que Ortiz López se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Las autoridades federales determinaron que Juan Chamalé dirigía una estructura dedicada al traslado de cocaína desde Colombia hacia México a través de Guatemala. En una resolución judicial, la corte señaló que Ortiz López actuó como cabecilla de una organización de transporte de cocaína con base en Guatemala que enviaba cargamentos de varias toneladas desde Colombia hacia México a través de Guatemala entre 1998 y el 2011.

Los intentos para salir de prisión

Los expedientes judiciales en Estados Unidos reflejan al menos seis intentos de Ortiz López para reducir su condena o lograr una salida anticipada.

En octubre de 2016 solicitó una reducción de su condena con base en la Enmienda 782, una reforma a las directrices federales de sentencia en Estados Unidos que redujo las penas para ciertos delitos de narcotráfico. Sin embargo, el tribunal determinó que no calificaba para acceder a ese beneficio.

En enero del 2017 presentó una nueva solicitud basada en el mismo argumento. La corte volvió a rechazarla.

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En junio del 2021 promovió una solicitud de libertad compasiva. Argumentó que padecía obesidad, hiperlipidemia y agrandamiento de próstata, además de señalar una supuesta disparidad entre su condena y la de otros acusados. El tribunal concluyó que sus padecimientos estaban controlados médicamente y que no constituían circunstancias extraordinarias para justificar su liberación.

Al rechazar la petición, la jueza recordó la magnitud de la operación y sostuvo que "la necesidad de disuadir este tipo de conductas pesa en contra de la liberación de Ortiz López". También consideró que liberarlo antes de tiempo "no reflejaría la gravedad del delito".

Fotografía de Juan Alberto Ortiz López, alias "Juan Chamalé", durante su permanencia en una prisión de Estados Unidos. La imagen fue difundida en redes sociales por uno de sus familiares. (Foto Prensa Libre: Cxrol.ortiz)

En abril del 2022 presentó otra petición para reducir la condena. La jueza Virginia M. Hernández Covington resolvió que no había demostrado fundamento legal para modificar la sentencia.

En marzo del 2023 presentó una nueva solicitud de libertad compasiva. En esa ocasión argumentó que la madre de dos de sus hijos menores había fallecido y que los niños necesitaban cuidados familiares. Sin embargo, la corte concluyó que no probó ser el único cuidador disponible.

La resolución indica que los menores permanecían bajo el cuidado de sus abuelos maternos y que Ortiz López no demostró que otras personas de su familia pudieran hacerse cargo de ellos.

La última solicitud para reducir su pena fue en abril del 2023, cuando intentó por tercera vez acogerse a la Enmienda 782. El tribunal volvió a denegar la solicitud y recordó que el mismo argumento ya había sido rechazado en dos ocasiones anteriores.

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¿Cuándo saldrá de prisión?

Según una resolución federal emitida el 1 de mayo del 2023, la fecha proyectada de liberación de Ortiz López es el 18 de noviembre del 2028. Esa fecha concuerda con los registros del Buró Federal de Prisiones de EE. UU., que señalan que Juan Chamalé saldrá de prisión en 29 meses.

Agentes de seguridad custodian a Juan Alberto Ortiz López, alias "Juan Chamalé", antes de abordar el vuelo que lo trasladó a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)



¿Por qué fue condenado Juan Chamalé?

Según documentos de la justicia estadounidense, Ortiz López se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Las autoridades federales determinaron que dirigía una estructura dedicada al traslado de cocaína desde Colombia hacia México a través de Guatemala. En una resolución judicial, la corte señaló que Ortiz López actuó como "cabecilla de una organización de transporte de cocaína con base en Guatemala que enviaba cargamentos de varias toneladas desde Colombia hacia México a través de Guatemala entre 1998 y el 2011".

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Las propiedades extinguidas en Guatemala

Mientras enfrentaba procesos judiciales en Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas le extinguieron bienes vinculados con la estructura que dirigía.

En julio del 2015, el entonces juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, le extinguió cinco fincas que sumaban 25 millones de metros cuadrados, dos empresas —entre ellas una hidroeléctrica— y la hacienda Las Maravillas.

El Ministerio Público informó en esa ocasión que los bienes estaban registrados a nombre de familiares, amigos y presuntos testaferros.

Juan Ortiz López, alias Juan Chamalé, fue entregado a las autoridades estadounidenses en mayo de 2014 para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ese mismo año también fueron extinguidas ocho fincas en Ocós, San Marcos, con una extensión de 59 caballerías. Las propiedades figuraban a nombre de Carlos Alberto Ramírez Reyes y Ernesto Waldemar Morfín Guzmán, señalados por las autoridades como testaferros de Ortiz López.

Las autoridades antinarcóticas señalaron que la ubicación de esos bienes coincide con las áreas donde Ortiz López consolidó su estructura criminal.

En uno de sus reportes, InSight Crime indicó que San Marcos fue durante años el principal bastión de operaciones de la organización de Juan Chamalé debido a su cercanía con México, la costa del Pacífico y las zonas de cultivo de amapola utilizadas para la producción de heroína.

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