Investigan vínculos entre estructura de narcotráfico y un concejal de Los Amates, Izabal

Una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas habría operado en la frontera entre Guatemala y Honduras, utilizando redes locales y conexiones internacionales para enviar cocaína hacia Estados Unidos, según investigaciones del Ministerio Público.

De acuerdo con las pesquisas, la organización tenía como base de operaciones Izabal, donde aprovechaba pasos ciegos en la frontera con Honduras para movilizar cargamentos. Estas rutas permitían el ingreso de droga procedente de Sudamérica, la cual era trasladada por vía terrestre hacia puntos estratégicos.

Las autoridades establecieron que la estructura utilizaba comunidades como La Playona, en Copán, Honduras, y El Refugio, Los Amates, Izabal, como puntos logísticos para el almacenamiento temporal y redistribución de los ilícitos.

Desde estos puntos, los cargamentos eran movilizados hacia otras zonas del país mediante coordinadores de rutas terrestres, quienes se encargaban de garantizar el paso de la droga.

Pedro Ángel Ortiz Solís, conocido como “Comandante” o “Guerrillero”, identificado como uno de los cabecillas, habría desempeñado un papel clave dentro de la organización, según el MP.

Agregó que él era el responsable de dirigir, administrar y supervisar las operaciones en territorio guatemalteco, lo que incluía la coordinación de envíos, el manejo de recursos y la supervisión de colaboradores. Ortiz fue capturado el 15 de septiembre del 2025 en Ixcán, Quiché.

Luego de la detención del supuesto cabecilla, la organización habría seguido operando, y el 7 de abril pasado la Policía Nacional Civil, el Ejército y el MP llevaron a cabo operativos en Zacapa e Izabal contra los sospechosos.

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Álvaro Hugo Rodríguez Pérez, Joselito Rodríguez Pérez, Héctor Waldemar Pinedo García, Fidel Adalberto León Ortiz y Juan Ramón Chiguela fueron capturados durante las diligencias.

Además, la unidad antinarcótica investiga la posible relación entre los hermanos Rodríguez Pérez, vinculados a la estructura, y un concejal de la Municipalidad de Los Amates, Izabal.

Informaron que hay otros implicados pendientes de captura, quienes formarían parte de la red logística y operativa de la organización.