Crímenes y capturas recientes alcanzan a figuras vinculadas con la política partidaria

En las últimas dos semanas, hechos violentos y procesos judiciales han vuelto a colocar bajo el foco a personas que han tenido participación en la política partidaria en Guatemala, entre ellas excandidatos a alcaldes, un exalcalde y un exgobernador departamental.

Los casos incluyen ataques armados y detenciones relacionadas con investigaciones criminales que, aunque ocurren en contextos distintos, tienen en común la participación de actores que en algún momento buscaron o ejercieron cargos públicos.

Crimen del exalcalde en Petén

El 24 de febrero fue ultimado en un ataque armado Marvin Rolando Cruz Guzmán, exalcalde del municipio de Dolores, Petén. El exfuncionario fue atacado a balazos cuando se desplazaba en un picop hacia una finca de su propiedad. Pese a ser trasladado a un centro asistencial, murió a causa de las heridas de bala.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió cuando Cruz Guzmán ingresaba al barrio El Mirador, en ese municipio. En la escena se localizaron decenas de indicios balísticos y las autoridades establecieron que los agresores se movilizaban en motocicleta.

Posteriormente, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron un allanamiento en una vivienda en San Benito, Petén, donde hallaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares y otros indicios que podrían vincularse con el crimen.

Las pesquisas también han explorado la posibilidad de que la muerte esté relacionada con la captura de tres presuntos narcotraficantes —hermanos del actual alcalde de Dolores— requeridos en extradición por Estados Unidos.

Marvin Cruz Guzmán, exalcalde de Dolores, Petén, fue atacado a balazos cuando se desplazaba en picop. (Foto Prensa Libre: César Soler)

Excandidato muere en Jutiapa

Otro hecho reciente ocurrió en el oriente del país, donde Danilo Aguirre Arana, excandidato a alcalde del municipio de Comapa, Jutiapa, murió en un ataque armado.

El atentado ocurrió en el kilómetro 110, en la aldea San Ixtán, jurisdicción de Jalpatagua, cuando el político se conducía en un vehículo agrícola y fue interceptado por hombres armados que dispararon contra el automóvil.

Aguirre Arana murió en el lugar a causa de múltiples heridas de bala, mientras que otra persona que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de Jutiapa para recibir atención médica.

Socorristas y agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al área luego de que vecinos reportaran varias detonaciones. El vehículo en el que viajaban las víctimas quedó con múltiples impactos de bala.

Fiscales del Ministerio Público efectuaron las diligencias en la escena y recolectaron indicios balísticos como parte de la investigación. Las autoridades buscan establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Danilo Aguirre Arana había competido por la vara edilicia de Comapa por el partido Valor.(Foto Prensa Libre: X)

Captura de exgobernador

A estos hechos se suma la captura de Fernando Jeremías Rodríguez Klarck, exgobernador departamental de Alta Verapaz, señalado de participar en el asesinato de un ingeniero ocurrido en el 2022.

Rodríguez Klarck, de 38 años, fue detenido el 6 de marzo durante un allanamiento efectuado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público en un inmueble ubicado en el kilómetro 10.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, en Chinautla.

El exfuncionario es requerido por un juzgado por los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, en seguimiento a un ataque armado ocurrido en septiembre del 2022 en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz.

Según la investigación, la víctima fue el ingeniero José Carlos Aristóteles Dubón Valdez, quien fue atacado a balazos mientras ingería alimentos en un restaurante y murió en el lugar.

Durante la diligencia de captura también fue incautado un teléfono celular que podría constituir evidencia dentro del proceso judicial.

Por este mismo caso, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz condenó en el 2025 a Dora Sabrina Ortiz Hernández a 40 años de prisión inconmutables, señalada de haber disparado contra la víctima.

La detención del exgobernador reactivó el caso y abrió la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento del crimen, según analistas consultados en el proceso judicial.

Política y crímenes del 2023

Aunque cada caso se investiga de manera independiente, los tres episodios reflejan cómo personas que han participado en procesos electorales o han ocupado cargos públicos continúan apareciendo en escenarios de violencia o procesos judiciales.

Las autoridades indicaron que las pesquisas continúan en cada expediente para establecer responsabilidades y esclarecer los móviles de los hechos ocurridos en Petén, Jutiapa y Alta Verapaz.

Entre enero y julio de 2023, durante el proceso previo a las elecciones generales de Guatemala de ese año, se registraron varios ataques armados contra candidatos, precandidatos y miembros de partidos políticos. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) documentó parte de estos hechos en su informe preliminar.

24 de enero de 2023 – Escuintla

Un precandidato a alcalde del Movimiento Semilla en Santa Lucía Cotzumalguapa fue atacado a balazos. Resultó herido en el brazo, pero sobrevivió al atentado.

26 de febrero de 2023 – Alta Verapaz

Un precandidato a alcalde del partido Todos en Chahal, Edwin Aradio Pop Artola, murió en un ataque armado durante el período preelectoral.

28 de marzo de 2023 – Zacapa

Un candidato a concejal del partido Viva murió en un ataque armado en el departamento de Zacapa.

20 de abril de 2023 – Jutiapa

Una candidata a alcaldesa del partido Azul en Moyuta fue perseguida y atacada a balazos por hombres armados. La aspirante resultó ilesa.

28 de abril de 2023 – Zacapa

Murió en un ataque armado Miguel Ángel Villeda García, de 65 años. El político fue atacado cuando se dirigía a dejar a un menor a una escuela en la aldea Santa Rosalía.

Junio de 2023 – Chiquimula

El candidato a concejal Erlindo Rodríguez Samayoa, del partido UNE en Concepción Las Minas, murió cuando se desplazaba en motocicleta y fue atacado por hombres armados.

Junio de 2023 – Sololá

Un candidato a concejal del partido Victoria en San Lucas Tolimán también murió durante la campaña electoral.

17 de junio de 2023 – Chiquimula

Un candidato a concejal en Concepción Las Minas murió en otro ataque armado registrado durante el proceso electoral.

Otros ataques

El informe también menciona ataques armados contra miembros de partidos y militantes:

Un síndico del partido Vamos fue atacado en Gualán, Zacapa.

Un fiscal de mesa del partido Cabal fue atacado en la capital.

Dos integrantes del partido Cabal resultaron heridos en un ataque armado en Retalhuleu.

Balance

El observatorio ciudadano Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) registró 100 hechos de violencia electoral entre enero y julio de 2023 durante el proceso previo a las elecciones generales.

Entre los incidentes documentados se incluyen nueve muertes y cinco intentos de asesinato, además de amenazas, agresiones físicas y destrucción de bienes vinculados con la contienda electoral.

De acuerdo con el registro del observatorio, estos hechos reflejan que la violencia política se concentró principalmente en el ámbito municipal, donde las disputas por el poder local suelen ser más intensas durante los procesos electorales.

Estos hechos explican por qué organizaciones de observación electoral señalaron que el proceso electoral del 2023 estuvo marcado por episodios de violencia política, especialmente en la política partidaria local —postulaciones a alcaldías—, donde las disputas por el poder en un municipio suelen ser más intensas.