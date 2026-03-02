“Esto no es de deportistas ni de seres humanos”: analistas alertan por violencia recurrente en el futbol guatemalteco

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas examinaron tres hechos recientes: dos riñas en partidos de fútbol y una pelea callejera tras un incidente vial en La Esperanza, Quetzaltenango. El eje del análisis fue claro: la normalización de la violencia y la pérdida del respeto a la autoridad, especialmente hacia los árbitros.

Pelea en San Carlos Sija

Semifinal termina a golpes ante la mirada de aficionados: Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en disturbios en San Carlos Sija, Quetzaltenango, donde la semifinal de un campeonato local derivó en una pelea entre jugadores.

En videos grabados por asistentes se observa cómo un jugador se golpea con una persona particular en plena cancha, rodeados por otros jugadores que observan la trifulca. Desde las gradas, decenas de personas presencian el enfrentamiento entre gritos que piden calma e insultos que avivan la tensión.

Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad y se desconocen las causas que detonaron la riña. Sin embargo, las imágenes generaron fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la seguridad en actividades deportivas comunitarias.

Agresión en Rabinal

Árbitro es atacado por varios jugadores: En Rabinal, Baja Verapaz, asistentes a un encuentro de la categoría B de la liga municipal documentaron el momento en que varios jugadores agreden a un árbitro. Las imágenes muestran que una persona inicia la agresión contra el réferi. Posteriormente, varios jugadores con uniforme amarillo se suman al ataque.

El árbitro intenta defenderse, pero es superado en número. El video capta cuando los agresores se retiran del campo; segundos después, algunos regresan para continuar la agresión.

Sobre este caso, en Impacto Directo los analistas fueron contundentes:

"Esto no es de deportistas, no es de caballeros, no es de seres humanos atacar a una persona que está en desventaja”. También señalaron que las escenas parecían “manadas” que aprovechan la superioridad numérica.

Los expertos recordaron que el árbitro es la máxima autoridad en el terreno de juego, encargado de aplicar las reglas, garantizar la seguridad y sancionar faltas con tarjetas amarillas o rojas. “Es el encargado de impartir justicia en el partido”, enfatizaron. Además, subrayaron que no se trata de hechos aislados. “Es recurrente que veamos estas trifulcas”, afirmaron, al mencionar antecedentes de agresiones incluso contra árbitras.

¿Qué está pasando con el deporte?

Expertos advierten pérdida de respeto y control: Durante el análisis, los panelistas cuestionaron el deterioro del espíritu competitivo y el exceso de fanatismo. Reconocieron la pasión que despierta el fútbol en Guatemala, pero advirtieron que la frustración no puede traducirse en violencia.

“Es lamentable ver en las canchas estas escenas”, señalaron, al tiempo que insistieron en que se deben reforzar protocolos de seguridad y sanciones ejemplares para evitar que la violencia se normalice.

En otro caso: Agresión a árbitra termina en expulsión de por vida

Caso similar en San Juan Cotzal: En un caso reciente, durante un partido entre Deportivo Ixil y Colección X, disputado el 31 de enero en San Juan Cotzal, Quiché, el jugador Bernabé Lázaro Cruz golpeó en el rostro a la árbitra Manuela Marroquín tras recibir una tarjeta amarilla.

El presidente de la Asociación de Fútbol Cotzalense, Nicolás Toma Córdova, anunció la expulsión definitiva del agresor: “Este jugador está fuera del fútbol para siempre”. La sanción incluye la desafiliación de por vida y la prohibición de participar o dirigir equipos dentro y fuera del municipio.

Analistas enfatizaron: “No se trata solo de fútbol. Se trata de dignidad. Quien golpea a una árbitra por ejercer su labor, no debe volver a tocar una cancha en su vida”. La árbitra presentó denuncia ante el Ministerio Público y recibió atención en la Clínica de Atención a la Víctima.

Pelea callejera en Quetzaltenango

Discusión vial termina con herido: En un tercer hecho, una discusión entre un automovilista y varios motociclistas terminó en una pelea en la zona 3 de La Esperanza, Quetzaltenango.

Según testigos, el altercado comenzó tras un incidente de tránsito y escaló en la vía pública. En videos se observa cómo una persona se coloca del lado del piloto para pelear; el vehículo acelera y arrastra a un individuo varios metros. Una persona resultó herida y los servicios de emergencia atendieron a los involucrados. Autoridades investigan responsabilidades.

Los tres episodios, aunque distintos en contexto, según los expertos reflejan una constante: la violencia como respuesta inmediata ante el conflicto. La advertencia de los expertos resuena con fuerza: el deporte no puede convertirse en escenario de agresiones. El árbitro representa la autoridad dentro del campo; sin respeto a esa figura, el juego pierde su esencia.

