“No podrá volver a tocar una cancha en su vida”: jugador recibe castigo por agredir a una árbitra en pleno partido

Durante un partido de la liga municipal entre Deportivo Ixil y Colección X, disputado en San Juan Cotzal, Quiché, el sábado 31 de enero, se registró un incidente violento que conmocionó al público local y a la opinión pública nacional. El jugador Bernabé Lázaro Cruz, molesto por una decisión arbitral, reaccionó de forma agresiva y golpeó en el rostro a la árbitra Manuela Marroquín luego de que esta le mostrara una tarjeta amarilla. La agresión ocurrió a plena vista de los asistentes, generando indignación inmediata en la cancha.

Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que intensificó la condena pública y dio paso a múltiples exigencias de sanciones ejemplares. La gravedad del hecho fue abordada durante la transmisión del programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde expertos en deporte y disciplina calificaron el acto como “una muestra de violencia intolerable que pone en peligro el respeto en el deporte” y subrayaron la urgencia de establecer precedentes firmes ante este tipo de conductas.

Fue en ese espacio donde se anunció el castigo: la expulsión definitiva del agresor del fútbol local y municipal.

“Este jugador está fuera del fútbol para siempre”

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, se discutieron las repercusiones del caso con participación de expertos y autoridades del fútbol local.

El presidente de la Asociación de Fútbol Cotzalense, Nicolás Toma Córdova, anunció la sanción más severa contra el agresor: expulsión definitiva del deporte, dentro y fuera del municipio.

“El señor Javier Pizarro de la Cruz queda desafiliado de por vida. No podrá participar ni dirigir ningún equipo deportivo dentro ni fuera del municipio de San Juan Cotzal” —afirmó el dirigente.

Sanciones impuestas por la Asociación de Fútbol Cotzalense:

Vetado de por vida de todo campeonato dentro y fuera de San Juan Cotzal.

de todo campeonato dentro y fuera de San Juan Cotzal. No podrá dirigir ni formar parte de ningún club deportivo.

ni formar parte de ningún club deportivo. Expulsión oficial bajo reglamento disciplinario.

bajo reglamento disciplinario. Desafiliación definitiva de la Asociación de Fútbol Cotzalense.

La Asociación respaldó su decisión en el reglamento disciplinario vigente y expresó su rechazo “profundo” a toda forma de violencia.

Expertos: “Este castigo debe marcar un precedente”

Durante el programa, analistas y especialistas en disciplina deportiva calificaron la sanción como un acto ejemplar: “No se trata solo de fútbol. Se trata de dignidad. Quien golpea a una árbitra por ejercer su labor, no debe volver a tocar una cancha en su vida”.

También hicieron un llamado a todas las asociaciones municipales a establecer protocolos de protección a los jueces de campo, especialmente a las mujeres.

La árbitra Manuela Marroquín presentó denuncia ante el Ministerio Público y fue atendida en la Clínica de Atención a la Víctima. Según confirmó la Asociación, el respaldo legal y moral a la afectada continuará.

“Contamos con el apoyo de la Policía Municipal y la PNC para brindar seguridad en los futuros encuentros deportivos”, añadió Toma Córdova.



