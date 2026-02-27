“Se está cuidando nuestro patrimonio genético”: envío histórico de semillas de Guatemala a la Bóveda Global de Svalbard

“Se está cuidando nuestro patrimonio genético”: envío histórico de semillas de Guatemala a la Bóveda Global de Svalbard

Expertos analizaron el envío de más de 900 accesiones de semillas guatemaltecas a la Bóveda Global de Svalbard, en Noruega, y destacaron que el resguardo fortalece la seguridad alimentaria y protege el patrimonio genético del país.

Guatemala envió por primera vez más de 900 accesiones de semillas a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, un banco subterráneo de máxima seguridad que funciona como respaldo ante riesgos como el cambio climático y los desastres naturales.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas destacaron que el material genético ya está bajo resguardo en el sitio conocido como el “Arca de Noé de las Semillas”, y que el envío incluyó cultivos clave para la seguridad alimentaria y la identidad agrícola del país, como maíz, frijol, ayote, bledo y dos variedades de teocintle.

“Una noticia para celebrar”

En el análisis, una de las panelistas subrayó el valor cultural del resguardo y lo vinculó con la herencia agrícola del país:

“Mira, eso a cualquiera de nosotros nos hace sentir orgullosos, pero especialmente lo que tú mencionaste, de que se está cuidando el patrimonio genético nuestro, o sea, de nuestra cultura maya"

La conversación también apuntó a quiénes han sostenido ese patrimonio en el tiempo: “Quienes están atrás de que estas semillas hayan sobrevivido hasta ahora son nuestros agricultores, nuestros campesinos, ¿verdad?”. En esa misma línea, la panelista añadió: “Entonces, esta es una noticia para celebrar y especialmente ante la homogenización que se están dando de una variedad de semillas”.

Nutrientes y variedades tradicionales

En el intercambio se mencionó, además, la preocupación por semillas “manipuladas” y la pérdida de cualidades asociadas a variedades antiguas: “O esas semillas que son también manipuladas y que al final de cuentas… ya no tienen todos esos nutrientes que hace muchos años nos contaban los abuelos que consumían, por ejemplo, el bledo… o el maíz que no puede faltar con nuestras tortillas”.

Entre comentarios que surgieron al aire, una de las intervenciones celebró el paso y agradeció el apoyo internacional:

“No, fantástica idea, me fascina esto. Qué bueno, aplausos al MAGA, pues, por esa iniciativa y también gracias al gobierno de Noruega por ese apoyo”.

En ese mismo momento, una panelista planteó que, si pudiera resguardar otra semilla, incluiría una flor emblemática: “Yo guardaría flores, la flor autóctona de aquí de Guatemala… La monja blanca. Que está en peligro de extinción”.

“La memoria histórica” como otro resguardo

El tema derivó hacia una reflexión más amplia sobre el país: “¿Saben qué sería bueno también que pudiéramos guardar muy bien? La memoria, memoria histórica de las cosas que pasan en nuestro país y no olvidarnos fácilmente…”. En la misma intervención se añadió: “Los que tratan, en este país los que tratan de rescatar la memoria son acusados de chairo, zurdo, de izquierdista y si no son asesinados”.

Postura institucional y respaldo internacional

En información oficial, el MAGA informó que el depósito fue coordinado por medio del ICTA, con apoyo de Crop Trust, la secretaría del TIRFAA (FAO) y el Gobierno de Noruega. En un pronunciamiento, la cartera señaló: “El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación celebra con orgullo que su riqueza genética agrícola se encuentra resguardada en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega… Preservar nuestras semillas es preservar historia, identidad y futuro”.

El material se conserva a temperaturas bajo cero (entre –18 y –20 grados centígrados, según la información divulgada), con el objetivo de mantener una copia de seguridad de la diversidad agrícola. De acuerdo con los datos compartidos, Guatemala envió más de 900 accesiones y también se reportó un depósito de 950 muestras de 10 especies. El envío incluyó, entre otras:

  • Maíz
  • Frijol (incluidas variedades trepadora y arbustiva, según el detalle difundido)
  • Ayote
  • Amaranto
  • Bledo
  • Teocintle (dos especies)

