Clima en Guatemala: pronostican fin de semana caluroso y riesgo de incendios forestales

El Insivumeh detalló en qué regiones del país habrá altas temperaturas este 28 de febrero y el 1 de marzo.

CALOR EN GUATEMALA

Guatemala tendrá clima cálido el 28 de febrero y 1 de marzo 2026. (Foto Prensa Libre: Óscar Daniel García)

El Insivumeh compartió el boletín del clima para este fin de semana: sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, y resaltó que habrá altas temperaturas en el territorio nacional.

Según el pronóstico, habrá áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día.

Mientras que en la noche y la madrugada se espera ambiente frío en los altiplanos Central y Occidental.

Además, las condiciones meteorológicas imperantes —poca nubosidad y altas temperaturas durante el día— son favorables para la proliferación de focos de incendio forestal; estas condiciones continuarán la próxima semana.

maquilas vestuario y textiles personas trabajando en confección

Sector de vestuario y textiles prevé recuperar este año los niveles de exportación del 2024, al ser excluido del arancel del 10%

TSE cambia reglamentos y relaja sanciones para la campaña anticipada

Para la meseta Central, que incluye la capital, se prevé neblina matutina, poca nubosidad y ambiente soleado. El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad, ambiente cálido durante el día e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde.

En la región Norte habrá poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día. Viento del nordeste ligero.

En Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también se prevé niebla por la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso. Viento del nordeste ligero a moderado.

Para la región del Motagua y los valles del Oriente se espera neblina, poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día. Viento del nordeste ligero a moderado.

Para leer más: 10 consejos para proteger su salud del calor excesivo en Guatemala

Temperaturas máximas

  • La capital: 27°C a 29°C
  • Altiplano Central y Occidental: 25°C a 31°C
  • Regiones del Pacífico: 34°C a 36°C
  • Región Norte: 34°C a 36°C
  • Alta Verapaz: 28°C a 30°C
  • Caribe: 31°C a 33°C
  • Región del Motagua y valles del Oriente: 37°C a 39°C

