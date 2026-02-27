Clima en Guatemala: pronostican fin de semana caluroso y riesgo de incendios forestales

El Insivumeh compartió el boletín del clima para este fin de semana: sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, y resaltó que habrá altas temperaturas en el territorio nacional.

Según el pronóstico, habrá áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día.

Mientras que en la noche y la madrugada se espera ambiente frío en los altiplanos Central y Occidental.

Además, las condiciones meteorológicas imperantes —poca nubosidad y altas temperaturas durante el día— son favorables para la proliferación de focos de incendio forestal; estas condiciones continuarán la próxima semana.

Para la meseta Central, que incluye la capital, se prevé neblina matutina, poca nubosidad y ambiente soleado. El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad, ambiente cálido durante el día e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde.

En la región Norte habrá poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día. Viento del nordeste ligero.

En Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también se prevé niebla por la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso. Viento del nordeste ligero a moderado.

Para la región del Motagua y los valles del Oriente se espera neblina, poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día. Viento del nordeste ligero a moderado.

Temperaturas máximas