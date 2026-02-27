Futbolista queda ligado a proceso penal tras agresión contra árbitra en Quiché

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 27 de febrero que, en audiencia de primera declaración, Bernabé C. fue ligado a proceso penal por violencia contra la mujer, en su manifestación física en el ámbito público.

Añadió que la Agencia Fiscal de la Mujer en Nebaj, Quiché, presentó los indicios de lo ocurrido el 31 de enero en la comunidad Vijomá, municipio de San Juan Cotzal, Quiché.

“Durante un partido de fútbol, el sindicado agredió a la víctima, quien, en su calidad de árbitra, lo amonestó mostrándole una tarjeta amarilla”, añadió el MP.

Agregó: “Esta situación provocó la molestia del procesado, quien le propinó un puñetazo en el rostro”.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de cuatro meses al MP para la investigación.

El día del hecho, la árbitra Manuela Jakelinne Marroquín fue agredida por un jugador durante un partido comunitario en San Juan Cotzal, Quiché.

La agresión quedó captada en video y llevó a la víctima a denunciar de manera formal lo sucedido.

Según las imágenes captadas por aficionados, el jugador discutió con la árbitra y luego le propinó un golpe directo en el rostro.

Para leer más: “No podrá volver a tocar una cancha en su vida”: jugador recibe castigo por agredir a una árbitra en pleno partido

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.