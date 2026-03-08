CIDH inaugura Periodo de sesiones 195 en Guatemala para buscar el diálogo con organizaciones sociales

Este domingo 8 de marzo se inauguró el periodo de sesiones número 195 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual contó con la participación del presidente Bernardo Arévalo.

Además de Arévalo, en la actividad también estuvieron presentes Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, y Andrea Pochak, vicepresidenta y relatora para Guatemala.

En las sesiones, que durarán del 9 al 13 de marzo, la CIDH afirmó que se abordarán temas y situaciones relacionadas con los derechos humanos, además de entablar diálogos abiertos con organizaciones sociales respecto de los desafíos que enfrenta el sistema interamericano.

"En total celebraremos 29 audiencias públicas de países y regionales, además de sostener una serie de eventos promocionales", recalcó Pochak en su discurso introductorio.

Entre los temas que abordó Pochak durante la inauguración estuvo el sistema de justicia en Guatemala, el cual afirmó "ha sido derivado por injerencias temáticas dirigidas a socavar la independencia judicial".

"Esta crisis venía advertida por la CIDH en sus informes especiales, al incluirse a Guatemala en su capítulo 4B del informe anual entre los años 2021 y 2023", señaló Pochak.

🔴 En vivo ahora | Acto de bienvenida #195PeríodoCIDH



Sigue la transmisión en vivo del acto de bienvenida del 195º Período de Sesiones de la #CIDH desde #Guatemala.



📹🔗https://t.co/mgXkWvCFHL



Participan:

🔹Bernardo Arévalo, Presidente de la República de Guatemala

🔹Stuardo… — CIDH - IACHR (@CIDH) March 8, 2026

Por otro lado, Stuardo Ralón afirmó que la inauguración significa "una oportunidad para acercarse a los países de la región" y "conocer mejor sus realidades".

Finalmente, el mandatario Arévalo mencionó que las sesiones de la CIDH contribuirán no solo a la lucha por los derechos humanos en Guatemala y la región, sino también a generar un periodo de transformación.

"Cada paso que damos nos confirma que protagonizamos un proceso acelerado de transformación gradual, pero irreversible", afirmó el mandatario.

Arévalo mencionó que en Guatemala aún hay retos que deben enfrentarse, y mencionó aspectos como la violencia, la corrupción y el crimen organizado.

Con el inicio del 195 Periodo de Sesiones de la CIDH el presidente @BArevalodeLeon reafirma su compromiso con la lucha y defensa de los derechos humanos de la población. 🫱🏻‍🫲🏽 pic.twitter.com/DNwLHbL0Wp — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) March 8, 2026

"Nos corresponde hoy valorar y defender los efectos positivos de la solidaridad interamericana, renovar nuestro compromiso de no repetir la violencia y la reparación del pasado y, al mismo tiempo, enfrentar los grandes y diversos desafíos del presente", afirmó el mandatario.

