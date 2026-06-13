PNC advierte de posible ataque contra agentes de tránsito de la capital y Mixco

Los agentes de las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala y Mixco, respectivamente, recibieron una notificación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alerta sobre posibles ataques contra integrantes de estas instituciones municipales por parte de integrantes del barrio 18.

Según un oficio girado a los jefes de estaciones, subestaciones y núcleo de reserva de la PNC, se informa que “integrantes del Barrio 18 pretenden realizar ataque armado en contra de elementos de Policía Municipal de Tránsito del Municipio de Mixco y Departamento de Guatemala”, indica la comunicación.

También se alerta de que estos posibles ataques "podrían ser cometidos por pandilleros en vehículos de dos y cuatro ruedas", por lo que ya se notificó a las autoridades de dichas instituciones municipales para que tomen las medidas de seguridad pertinentes.

Asimismo, se indica que la PNC implementará patrullajes y operativos móviles, así como acciones para brindar seguridad y la identificación de personas con “apariencia de pandilleros que se conducen a bordo de motocicletas con la finalidad de evitar hechos negativos”.

En alerta

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, confirmó que este sábado 13 de junio fue notificado de la situación el director operativo de la Policía MT, Hugo Godoy.

“La Dirección Operativa de la Policia MT ha girado instrucciones en temas de seguridad a lo interno. Notificado el director operativo de la Policia MT, oficial Hugo Godoy, el día de hoy”.

Montejo aseguró que el personal de la institución ya fue informado y se encuentra en alerta ante cualquier situación.

“Estamos en alerta, por diversas actividades y eventos programados, dando ayuda y apoyo, pero con mayor atención en todos los procesos. Nuestro trabajo es de servicio, ninguno de los agentes posee arma, nuestro objetivo es la movilidad y el orden vial”, afirmó Montejo.

El portavoz también comentó que desde el jueves pasado y el viernes se ha notado un mayor número de elementos de la PNC que realizan patrullajes en las inmediaciones y en los lugares donde los agentes municipales de tránsito desarrollan sus actividades de servicio y regulación del tránsito en la capital.

“Policía Nacional Civil se ha observado mantiene mayor patrullaje en nuestro sector. Si, desde ayer hay mayor presencia policial desde mercados, paradas de bus y en vías principales, especialmente en semáforos. Dentro de nuestros controles, desde jueves por la mañana observamos mayor presencia policial en semáforos, mercados, paradas de bus, vías principales, áreas como aeropuerto, el trébol, muy en especial zonas 1, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18”, aseguró Montejo.

Toman medidas

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de Mixco, Neto Bran, se pronunció en redes sociales ante la situación.

“Nos tienen amenazados!! Pero voy a poner parejas armadas con PMT y PM y voy a coordinar todo mi armamento registrado para defendernos de estos delincuentes. Esto es en represalia por el patojo que agarramos con mi policía municipal hace unos días, están bravos porque nosotros si accionamos!”, publicó el jefe edil.

Posteriormente compartió otra publicación en la que se observa a agentes de la PMT de Mixco acompañados por elementos de la Policía Municipal, como medida de prevención ante cualquier amenaza.

Señaló que tiene a todas las policías municipales armadas y con suficientes municiones.