PNC decomisa fusil para francotirador y otras armas en sector donde operaba “El Lobo” en zona 18

Justicia

PNC decomisa fusil para francotirador y otras armas en sector donde operaba “El Lobo” en zona 18

La PNC informó que decomisó arsenal en la colonia El Limón, zona 18. 

la Redacción

|

time-clock

HALLAN ARSENAL EN ZONA 18. EL LOBO

Arsenal hallado en la colonia El Limón, zona 18. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 12 de junio localizó un arsenal en allanamiento en la colonia El Limón, zona 18.

Según la PNC, la incautación fue en el área donde operaba una de las bandas criminales de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo".

De acuerdo con el reporte preliminar de la PNC, se han incautado cuatro fusiles, un fusil para francotirador y dos pistolas.

También un revólver, tolvas y gran cantidad de municiones para fusil.

EN ESTE MOMENTO

Inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en México

Inauguración del Mundial 2026 de EE. UU. y Canadá: a qué hora serán los partidos en Guatemala

Right
Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos, durante actividades relacionadas con la crisis por los amparos contra su elección.

Organizaciones advierten de riesgos si Walter Mazariegos consigue presidir la postuladora para CGC

Right

Las armas presuntamente las tenían integrantes de la mara barrio 18, añadió la PNC.

Las diligencias siguen en desarrollo y por ahora no se reportan capturas.

Para leer más: Contenedores, barrotes y piso reforzado: así son las celdas donde trasladaron a “El Lobo” y otros líderes de pandillas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Aldo Dupie Ochoa Mejía El Limón El Lobo Policía Nacional Civil Zona 18 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM