PNC decomisa fusil para francotirador y otras armas en sector donde operaba “El Lobo” en zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 12 de junio localizó un arsenal en allanamiento en la colonia El Limón, zona 18.

Según la PNC, la incautación fue en el área donde operaba una de las bandas criminales de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo".

De acuerdo con el reporte preliminar de la PNC, se han incautado cuatro fusiles, un fusil para francotirador y dos pistolas.

También un revólver, tolvas y gran cantidad de municiones para fusil.

Las armas presuntamente las tenían integrantes de la mara barrio 18, añadió la PNC.

Las diligencias siguen en desarrollo y por ahora no se reportan capturas.

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