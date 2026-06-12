Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones

Justicia

Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones

Investigadores efectuaron operativos contra el narcomenudeo en tres departamentos.

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CAPTURAS POR NARCOMENUDEO. 12-6-2026

Agentes custodian a capturados durante cateos contra el narcomenudeo en tres departamentos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Ocho presuntos distribuidores de droga fueron capturados durante 11 allanamientos efectuados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Juan “N”, de 47 años, quien era requerido por un juzgado por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real.

También fueron capturados Selvin “N”, de 25 años; Carlos “N”, de 26; Marlon “N”, de 30; Jonathan “N”, de 21; Carlos “N”, de 29; Melanie “N”, de 27, y Zulma “N”, de 30.

Durante los cateos incautaron 1,138 bolsas de marihuana, 30 cigarrillos con la misma droga, 600 cápsulas y 836 “colmillos” con cocaína.

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Además, decomisaron ocho recipientes con fragmentos de crack, 360 piedras de crack y 449 envoltorios de papel con fragmentos de crack.

También incautaron Q6 mil 715, una tolva, 16 municiones, 11 celulares y tres pesas digitales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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