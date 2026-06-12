Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones

Ocho presuntos distribuidores de droga fueron capturados durante 11 allanamientos efectuados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Juan “N”, de 47 años, quien era requerido por un juzgado por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real.

También fueron capturados Selvin “N”, de 25 años; Carlos “N”, de 26; Marlon “N”, de 30; Jonathan “N”, de 21; Carlos “N”, de 29; Melanie “N”, de 27, y Zulma “N”, de 30.

Durante los cateos incautaron 1,138 bolsas de marihuana, 30 cigarrillos con la misma droga, 600 cápsulas y 836 “colmillos” con cocaína.

Además, decomisaron ocho recipientes con fragmentos de crack, 360 piedras de crack y 449 envoltorios de papel con fragmentos de crack.

También incautaron Q6 mil 715, una tolva, 16 municiones, 11 celulares y tres pesas digitales.

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