Estados Unidos supervisa unidades K9 para apoyo antidrogas en Puerto Quetzal

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Estados Unidos supervisa unidades K9 para apoyo antidrogas en Puerto Quetzal

Las unidades caninas K9 llegaron a Puerto Quetzal en mayo pasado con apoyo de Estados Unidos fueron supervisadas por el encargado de Negocios de ese país, Jorgan Andrews.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews visitó las instalaciones del Puerto Quetzal para verificar el trabajo que la unidades K9 implementadas por Estados Unidos en conjunto con el Ministerio de Gobernación realizan para el combate del narcotráfico y el contrabando. (Foto Prensa Libre: @usembassyguate)

Como parte de la cooperación que Estados Unidos brinda a Guatemala en materia de seguridad y en el combate contra las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado, el encargado de Negocios de la embajada de ese país, Jorgan Andrews, visitó las instalaciones de Puerto Quetzal, donde recientemente se implementaron unidades K9 para la detección de ilícitos.

La visita a las instalaciones portuarias por parte de Andrews tuvo como objetivo verificar y conocer el trabajo de las unidades K9, implementadas por Estados Unidos en conjunto con el Ministerio de Gobernación para evitar el ingreso de narcóticos y mercaderías de procedencia ilícita.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió un video en su cuenta de X en el que se observa a Andrews efectuar un recorrido por las instalaciones portuarias, verificar las unidades K9 y conversar con las autoridades del puerto.

“Estoy aquí en Puerto Quetzal para ver un intercambio de buenas prácticas de seguridad portuaria que faciliten el comercio”, afirma el delegado estadounidense.

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Las unidades K9 en Puerto Quetzal fueron implementadas en mayo, siguiendo el mismo modelo que se implementó en febrero en Puerto Santo Tomás de Castilla.

Según datos de la Embajada de Estados Unidos, la implementación de estas unidades K9 para reforzar la seguridad portuaria en Guatemala cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en coordinación con la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio (FTFC), integrada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los ministerios de Gobernación, Defensa y Agricultura, Ganadería y Alimentación.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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