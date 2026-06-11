EE. UU. acusa a tres guatemaltecos de obtener custodias de menores no acompañados con información falsa

Tres guatemaltecos fue acusados en Estados Unidos de utilizar documentos de identidad y registros consulares de Guatemala para obtener la custodia de al menos 12 menores migrantes Tres guatemaltecos fueron acusados en Estados Unidos por su presunta participación en una red que utilizaba información falsa y documentos de identidad para obtener la custodia de menores migrantes no acompañados, informó este jueves 11 de junio el Departamento de Justicia.

Las acusaciones fueron presentadas en Cleveland, Ohio, contra Maritza Azucena Cahuec Coc, de 38 años; su hermano Carlos Agustín Cahuec Coc, de 33; y Gladys Marina Caal Chen, de 20, todos identificados por las autoridades como ciudadanos guatemaltecos.

Según la acusación, entre diciembre del 2020 y octubre del 2023, Maritza Cahuec Coc coordinó con otras personas el traslado de migrantes, incluidos menores de edad, hacia Estados Unidos. Como parte del esquema, habría presentado múltiples solicitudes de patrocinio ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés), entidad encargada de la custodia de menores migrantes no acompañados.

Los investigadores sostienen que utilizó certificados de nacimiento y tarjetas de identificación consular guatemaltecas pertenecientes a otras personas para aparentar vínculos familiares con los menores y así obtener su custodia.

La acusación señala que varias de esas solicitudes fueron aprobadas por las autoridades estadounidenses.

Además, las pesquisas determinaron que cheques emitidos a nombre de terceros, incluido al menos uno de los menores patrocinados, fueron depositados en cuentas bancarias controladas por Cahuec Coc y uno de sus presuntos cómplices.

“Estos acusados presuntamente indujeron a niños pequeños a hacer el peligroso viaje desde Guatemala a Estados Unidos, y luego mintieron a las autoridades gubernamentales para obtener la custodia, abusando del mismo programa diseñado para proteger a niños vulnerables”, afirmó A. Tysen Duva, fiscal federal adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Arrestos y nuevas acusaciones

Las autoridades informaron que Gladys Marina Caal Chen fue localizada durante un allanamiento efectuado el 22 de mayo en la residencia de Maritza Cahuec Coc.

Según la investigación, Caal Chen también habría sido beneficiaria del sistema de patrocinio cuando era menor migrante no acompañada y posteriormente presentó una solicitud para patrocinar a otro menor utilizando un alias.

Los fiscales sostienen que también proporcionó información falsa a las autoridades al momento de su arresto antes de admitir su verdadera identidad.

Por aparte, Carlos Agustín Cahuec Coc fue arrestado el 28 de mayo mientras conducía un vehículo registrado a nombre de su hermana.

De acuerdo con la acusación, en ese momento viajaba acompañado por un menor migrante de 16 años. Los investigadores afirman que mantenía comunicación con Maritza Cahuec Coc sobre el ingreso irregular de menores a Estados Unidos y la forma en que serían patrocinados mediante documentación fraudulenta.

Caso expone vulnerabilidad del sistema

Durante la conferencia en la que se anunciaron los cargos, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que la investigación evidencia fallas en la administración del programa de menores migrantes no acompañados, en referencia a la política migratoria de la administración anterior.

“En lugar de proteger a los niños, estos acusados y otros presuntamente se aprovecharon del programa y lo utilizaron para incentivar el traslado ilegal de menores no acompañados a Estados Unidos”, afirmó.

Las autoridades estadounidenses explicaron que los menores migrantes no acompañados que son detenidos por agentes migratorios son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependencia responsable de su cuidado mientras avanzan los procesos migratorios.

Para liberar a un menor bajo la custodia de un patrocinador, la agencia verifica la identidad del solicitante y su relación con el menor, entre otros requisitos.

Según los investigadores, los acusados habrían aprovechado ese mecanismo mediante documentación falsa y declaraciones fraudulentas.

Condena a otro guatemalteco

El Departamento de Justicia también anunció la sentencia contra otro guatemalteco, Juan Tiul Xi, de 27 años, quien se declaró culpable de participar en el traslado de una adolescente de 14 años hacia Estados Unidos y de presentar documentación falsa para obtener su custodia.

Según documentos judiciales, Tiul Xi ayudó a la menor y a su familia a conseguir financiamiento para pagar a un coyote que facilitó el viaje hacia territorio estadounidense.

Posteriormente instruyó a la adolescente para que utilizara la identidad de una hermana menor de él al ingresar al país, lo que le permitió presentarse falsamente como su hermano en una solicitud de patrocinio.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados aprobó la solicitud y entregó la custodia de la menor a Tiul Xi en septiembre del 2023.

La fiscalía indicó que después de obtener la custodia, el guatemalteco abusó sexualmente de la adolescente.

Por esos hechos fue condenado en Ohio por dos cargos de agresión sexual y recibió una pena estatal de ocho años de prisión.

Además, un tribunal federal le impuso una condena adicional de 26 meses de cárcel por facilitar el ingreso ilegal de una persona, realizar declaraciones falsas y cometer robo de identidad agravado.

“No toleraremos a criminales que usan prácticas engañosas y fraudulentas para abusar deliberadamente de nuestros programas de inmigración para su beneficio financiero”, afirmó David M. Toepfer, fiscal federal para el Distrito Norte de Ohio.

Las autoridades indicaron que las acusaciones contra Cahuec Coc, Carlos Cahuec Coc y Caal Chen son únicamente señalamientos formales y que los tres se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Los cargos contra los guatemaltecos

Maritza Azucena Cahuec Coc (38 años)

Conspiración para defraudar a Estados Unidos.

Albergar extranjeros.

Promover y facilitar el ingreso ilegal de migrantes.

Declaraciones falsas o fraudulentas.

Robo de identidad agravado.

Pena máxima: 10 años de prisión por conspiración, cinco años por declaraciones falsas y penas adicionales obligatorias por robo de identidad.

Carlos Agustín Cahuec Coc (33 años)

Promover y facilitar el ingreso ilegal de extranjeros con fines de lucro.

Conspiración relacionada con el ingreso irregular de migrantes.

Pena máxima: 10 años de prisión.

Gladys Marina Caal Chen (20 años)

Declaraciones falsas o fraudulentas.

Uso de alias en trámites relacionados con patrocinio de menores.

Pena máxima: cinco años de prisión.

Juan Tiul Xi (27 años)

Ya fue condenado.

Se declaró culpable de facilitar el ingreso ilegal de una menor.

Declaraciones falsas.

Robo de identidad agravado.

Condenado a ocho años de prisión estatal por agresión sexual contra una adolescente y a 26 meses de prisión federal adicionales.

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