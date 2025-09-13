Justicia
Refuerzo canino contra el crimen: llegan 15 agentes K9 a Guatemala
Los agentes caninos apoyarán en la investigación y desactivación de armas y explosivos, así como en tareas antinarcóticos y de apoyo al Sistema Penitenciario.
Llegan a Guatemala quince ejemplares K9 para apoyar al Ministerio de Gobernación en la lucha contra el crimen organizado. (Foto Prensa Libre: captura de video de @mingobguate)
La mañana de este sábado 13 de septiembre ingresaron al país 15 canes K9 que apoyarán las acciones contra el crimen organizado.
Estos ejemplares están entrenados para asistir a las fuerzas de seguridad y trabajan junto a agentes humanos.
Llegaron a las bodegas de Combex-IM, a un costado del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, y al acto asistieron autoridades de gobierno y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
De acuerdo con Claudia Palencia, viceministra de Antinarcóticos, los agentes K9 serán incorporados a distintas unidades del Ministerio de Gobernación (Mingob), como las divisiones de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae), y la de Antinarcóticos. También apoyarán al Sistema Penitenciario.
El apoyo de los agentes caninos es parte de las estrategias que el Mingob impulsa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, indicó la funcionaria.
Arriban al país perros policías que se sumarán al combate del crimen organizado. 🐶✅ #GobernAcción pic.twitter.com/kdfuPcNb4B— MinGob (@mingobguate) September 13, 2025