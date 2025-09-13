Refuerzo canino contra el crimen: llegan 15 agentes K9 a Guatemala

Justicia

Refuerzo canino contra el crimen: llegan 15 agentes K9 a Guatemala

Los agentes caninos apoyarán en la investigación y desactivación de armas y explosivos, así como en tareas antinarcóticos y de apoyo al Sistema Penitenciario.

Llegan a Guatemala quince ejemplares K9 para apoyar al Ministerio de Gobernación en la lucha contra el crimen organizado. (Foto Prensa Libre: captura de video de @mingobguate)

La mañana de este sábado 13 de septiembre ingresaron al país 15 canes K9 que apoyarán las acciones contra el crimen organizado.

Estos ejemplares están entrenados para asistir a las fuerzas de seguridad y trabajan junto a agentes humanos.

Llegaron a las bodegas de Combex-IM, a un costado del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, y al acto asistieron autoridades de gobierno y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

De acuerdo con Claudia Palencia, viceministra de Antinarcóticos, los agentes K9 serán incorporados a distintas unidades del Ministerio de Gobernación (Mingob), como las divisiones de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae), y la de Antinarcóticos. También apoyarán al Sistema Penitenciario.

El apoyo de los agentes caninos es parte de las estrategias que el Mingob impulsa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, indicó la funcionaria.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

