Incautan más de 60 paquetes de droga ocultos en contenedor con chatarra en Puerto Quetzal

Policías antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollan este martes 26 de mayo diligencias en Puerto Quetzal, Escuintla.

Según información preliminar, en el operativo han localizado 65 paquetes de cocaína.

El cargamento estaba oculto entre chatarra en un contenedor procedente de Costa Rica.

La inspección de la chatarra continúa para verificar si hay más paquetes de droga.

En el 2026 no es la primera vez que las autoridades detectan droga en Puerto Quetzal. El 26 de enero, el Ministerio de Gobernación informó sobre el decomiso de 1 mil 38 paquetes de cocaína.

Según el reporte oficial, en esa ocasión los paquetes fueron localizados en sacos de harina de coquillo dentro de dos contenedores inspeccionados en el referido puerto.

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El peso total de la droga superaba los 1 mil 240 kilos, con un avalúo superior a Q127 millones.

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