Decomisan más de 1 mil 500 paquetes de supuesta droga en Puerto Quetzal; continúa inspección de contenedores

El Ministerio de Gobernación informó el domingo 25 de enero sobre el decomiso de 1 mil 38 paquetes incautados en Puerto Quetzal, Escuintla.

Autoridades antinarcóticas estimaron que el cargamento pesa más de una tonelada de supuesta cocaína, por lo que la evidencia fue embalada y trasladada vía aérea a la capital.

Según el reporte oficial, los paquetes fueron localizados en sacos de harina de coquillo dentro de dos contenedores inspeccionados en el referido puerto. El peso total de la droga asciende a 1 mil 240 kilos, con un avalúo superior a Q127 millones.

Continúa inspección

La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, continuó este lunes 26 de enero con la inspección de un cuarto contenedor, en el cual se efectuó un nuevo hallazgo de ilícitos.

De acuerdo con el último reporte, se incautaron 521 paquetes rectangulares que contienen supuesta cocaína. Los bultos también estaban ocultos en harina de coquillo y provenían de Costa Rica.

Hasta ahora se reporta el decomiso de 1 mil 560 paquetes de supuesta droga.

La inspección continúa y las autoridades indicaron que ampliarán detalles del decomiso.

