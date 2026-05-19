Guatemala extradita a alias “Cachetes”, presunto narcotraficante vinculado al Cartel de Sinaloa

Guatemala extraditó este martes 19 de mayo a Audías Juncos Vásquez, alias “Cachetes”, presunto narcotraficante reclamado por una corte del Distrito Medio de Florida por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa, del otrora capo Joaquín “el Chapo” Guzmán.

El Ministerio de Gobernación informó que el señalado fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) luego de cumplir con los procesos legales correspondientes en Guatemala.

Según las investigaciones, “Cachetes”, de 28 años, es acusado de conspirar para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

Capturado en San Marcos

La cartera de Gobernación recordó que el presunto narcotraficante fue capturado el pasado 26 de febrero durante un operativo efectuado por la Policía Nacional Civil en San Marcos, departamento fronterizo con México.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, Juncos Vásquez era señalado de reclutar lancheros guatemaltecos para transportar droga, además de participar en otras actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

Tras cumplir con los procesos jurídicos en Guatemala, el extraditable Audias Juncos Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia de EE.UU. para responder ante un tribunal de ese país por delitos relacionados al narcotráfico. pic.twitter.com/oP4Tlii7ZV — MinGob (@mingobguate) May 19, 2026

Las autoridades añadieron que grupos élite del Sistema Penitenciario y agentes policiales trasladaron al extraditable hacia instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses.

Supuestos nexos familiares

Según informaron las autoridades, un hermano del ahora extraditado fue capturado el pasado fin de semana con un cargamento de cocaína en las costas del Pacífico guatemalteco.

Las investigaciones vinculan a “Cachetes” con estructuras dedicadas al traslado de droga hacia Estados Unidos, utilizando rutas marítimas y territorios fronterizos en Guatemala.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por organizaciones criminales internacionales como puente para el traslado de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

En los últimos años, las autoridades guatemaltecas y estadounidenses han fortalecido operativos conjuntos y procesos de extradición relacionados con estructuras vinculadas al narcotráfico internacional.

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