Capturan en San Marcos a presunto narco requerido por EE. UU. por conspiración para distribuir cocaína

Justicia

Capturan en San Marcos a presunto narco requerido por EE. UU. por conspiración para distribuir cocaína

Un presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos fue capturado en San Marcos, señalado de integrar una estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína.

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Agentes de la SGAIA detienen en Malacatán, San Marcos, a Manuel “V”, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. (Foto Prensa Libre: MP)

Agentes de la SGAIA detienen en Malacatán, San Marcos, a Manuel “V”, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un operativo antinarcótico permitió la captura de un presunto narcotraficante requerido por la justicia de Estados Unidos, en Malacatán, San Marcos, informó este martes 5 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

La detención fue ejecutada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), quienes localizaron a Manuel “V”, también conocido como “Nacho”, quien tiene orden de aprehensión con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades, “Nacho” es solicitado por el Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, por delitos relacionados con la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Según las investigaciones, el capturado habría integrado una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual operaba en Sur, Centro y Norteamérica, con el objetivo de trasladar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Las pesquisas señalan que el requerido formaba parte de dicha estructura criminal desde aproximadamente el 2011 hasta, al menos, abril del 2025. Durante ese período, habría participado en el transporte, coordinación y administración de actividades vinculadas con el narcotráfico en Guatemala y otros países de la región.

El MP coordinó la aprehensión en conjunto con la PNC, como parte de los procedimientos legales para su eventual traslado hacia Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que, en el 2025, suman 24 personas capturadas con fines de extradición, la mayoría vinculadas con delitos relacionados con el narcotráfico.

Se informó que la captura se enmarca en las acciones de cooperación internacional entre Guatemala y Estados Unidos para combatir estructuras criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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