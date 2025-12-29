PMT de Guatemala evalúa regular taxis por aplicaciones y prevé coordinaciones en el 2026

Comunitario

Emetra continúa el análisis y no descarta que este año se inicien coordinaciones para regular vehículos y motos que prestan servicio por plataformas digitales.

Usuario sostiene un teléfono móvil mientras utiliza una aplicación de transporte por plataforma digital en la ciudad de Guatemala.

El uso de aplicaciones como Uber se ha extendido en la ciudad de Guatemala, mientras autoridades analizan una posible regulación para este tipo de servicios. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) mantiene en análisis el proceso para regular el servicio de traslado de personas en vehículos livianos y motocicletas a través de aplicaciones móviles, un tema que continúa en debate y que, según autoridades de tránsito, podría avanzar hacia coordinaciones durante el 2026.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, explicó que actualmente no existe una normativa específica que regule este tipo de servicio, ya que el Reglamento de Tránsito únicamente contempla a los mototaxis, conocidos como tuc tuc.

“Según el reglamento de tuc tuc en la ciudad de Guatemala, estos vehículos tipo moto sí pueden prestar servicio, pero únicamente en sectores que no corresponden a vías principales ni secundarias”, detalló Montejo.

La falta de regulación ha impedido contar con información precisa sobre la cantidad de vehículos que operan bajo esta modalidad.

De acuerdo con el portavoz de la PMT, no existe un censo ni una base de datos que permita dimensionar cuántos vehículos livianos o motocicletas prestan servicios de traslado mediante plataformas digitales.

“Sí hay análisis para regular a aquellos vehículos que tienen otras formas de prestar servicios”, indicó Montejo, al referirse a los estudios internos que impulsa Emetra para definir cómo podría estructurarse una eventual regulación.

En cuanto al transporte autorizado, Montejo señaló que actualmente hay cerca de 3 mil vehículos registrados como taxis en la ciudad capital, de los cuales alrededor de 2 mil 300 son taxis rotativos y unos 700 corresponden a taxis estacionarios. Estos operan bajo constantes fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, señaló que dentro de la institución se mantiene un monitoreo permanente que incluye cruce de datos, verificación en campo y sectorización de rutas. “Probablemente este año se empiecen coordinaciones”, afirmó, al referirse a los avances técnicos que podrían sentar las bases para una regulación futura.

Sin regulación de seguro contra terceros

Respecto a la obligatoriedad de contar con un seguro contra daños a terceros, Montejo indicó que se está a la espera de una decisión del Gobierno, luego de que los reglamentos relacionados fueran derogados el 20 de marzo de 2025. Mientras tanto, no existe una norma legal que exija de forma estricta a estos vehículos contar con dicha cobertura.

Actualmente, cuando ocurre un accidente en el que un pasajero resulta lesionado o fallece, los casos son judicializados y la atención por parte de un seguro únicamente procede si el propietario de la unidad cuenta con uno contratado de manera voluntaria.

Este escenario también se vincula con el fenómeno de los llamados taxis pirata, que operan sin autorización, identificación ni controles claros.

La ausencia de una regulación integral para los servicios de transporte, incluidos los que funcionan por aplicaciones móviles, ha propiciado que estos vehículos circulen sin registros oficiales, lo que representa un riesgo para los usuarios, han advertido autoridades como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil que han dado seguimiento a numerosas denuncias y desarticulados distintas estructuras del crimen organizado.

Lea también: Video revela cómo banda de taxis “Piratas de la Muerte” abandonaba a sus víctimas en la calle

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

