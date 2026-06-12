Dipanda decomisa arsenal en zona 18; pesquisa vincula armas con posible plan para liberar a “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) decomisó un arsenal durante un allanamiento efectuado este 12 de junio en la colonia El Limón, zona 18 capitalina, y capturó a un presunto integrante de la clica Solo Raperos, del Barrio 18.

Los fusiles y las municiones fueron decomisados en seguimiento de una investigación desarrollada por la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP).

Las pesquisas apuntaban a la compra y traslado del arsenal, que habría sido coordinado por Ángel Haroldo Cu Mejicanos, alias "El Inquieto", y Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "Blocky", hermano de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo". Ambos cabecillas permanecen recluidos en Renovación 2, anteriormente conocida como el Anexo del Preventivo para Varones de la zona 18.

Durante el operativo en El Limón fue capturado Esvin Orlando Marroquín Flores, de 48 años, alias "Peludo", señalado por las autoridades de integrar la clica Solo Raperos.

De acuerdo con registros de la PNC, Marroquín Flores registra 10 antecedentes por robo, asalto, intento de robo, posesión para el consumo de drogas, escándalo en la vía pública, tenencia de droga, escándalo bajo efectos de drogas y consumo de droga.

En la vivienda, la PNC y el MP incautaron cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, 15 tolvas, 560 municiones para fusil, un teléfono celular y otros objetos que serán sometidos a análisis.

Según el informe policial, no fue posible verificar la solvencia de las armas debido a que los registros se encontraban borrados o alterados.

Las autoridades consideran que el decomiso fortalece investigaciones en curso y contribuye a prevenir hechos violentos relacionados con estructuras criminales.

Investigadores de Dipanda capturaron a Esvin Orlando Marroquín Flores, alias "Peludo", durante un allanamiento en la colonia El Limón, zona 18, donde fueron decomisados fusiles, pistolas, municiones y otros indicios. (Foto Prensa Libre: PNC)

Posibles ataques y plan para liberar a "El Lobo"

Los métodos de investigación de la PNC señalan que las armas serían utilizadas para atentar contra agentes de la PNC y guardias del Sistema Penitenciario. Además, formarían parte de un plan para liberar a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo".

Las pesquisas también establecieron que Cu Mejicanos, alias "El Inquieto", y Ochoa Mejía, alias "Blocky", hermano de "El Lobo", habrían coordinado la adquisición y el traslado del armamento hacia la zona 18.

De acuerdo con la investigación, las armas fueron compradas y trasladadas a El Limón, zona 18. Posteriormente serían llevadas a Escuintla como parte de un plan para favorecer la liberación de Ochoa Mejía, quien se encuentra recluido, junto con otros cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, en un área restringida de la Granja Penal Canadá, en Escuintla.

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Investigadores de Dipanda decomisaron cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, tolvas y municiones durante un allanamiento en la colonia El Limón, zona 18. (Foto Prensa Libre: PNC)

El papel de "El Inquieto" y "Blocky"

Investigadores de la PNC identifican a Cu Mejicanos como uno de los hombres de confianza de Ochoa Mejía.

Según informes policiales, "El Inquieto" asumió el control de la denominada Rueda del Barrio 18 después de que "El Lobo" fuera trasladado a Renovación 1.

Las autoridades describen la Rueda como una estructura integrada por cabecillas de distintas clicas que coordina decisiones para el Barrio 18.

Las pesquisas también señalan que Cu Mejicanos coordina actividades de extorsión, sicariato y narcomenudeo en sectores de las zonas 18 y 25 de la capital y en otros puntos del país.

Por aparte, Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "Blocky", es identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de la clica Solo Raperos y hermano de "El Lobo".

En octubre del 2018 fue condenado a 518 años de prisión por su participación en un ataque armado y con explosivos en el Hospital General San Juan de Dios, en el que murieron cuatro personas y otras 21 resultaron heridas.

Ángel Haroldo Cu Mejicanos, alias "El Inquieto", y Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "Blocky", fueron trasladados el 20 de enero del 2026 desde la cárcel Fraijanes 2 hacia Renovación 2, anexo del Preventivo para Varones de la zona 18. (Fotos Prensa Libre: Cortesía)

Intentos previos para liberar a cabecillas

De acuerdo con la PNC, esta incautación y la investigación relacionada con el armamento localizado en la zona 18 se suman a una serie de pesquisas desarrolladas durante el 2025 sobre un presunto plan para liberar a cabecillas del Barrio 18.

La Policía indicó que, después del traslado de varios cabecillas desde Fraijanes 2 a Renovación 1, el 31 de julio del 2025, fueron detectadas acciones que buscaban facilitar una fuga.

Las pesquisas derivaron en allanamientos en Escuintla, donde fueron localizadas armas, municiones, granadas y otros indicios que, según las autoridades, serían utilizados para apoyar la evasión de reclusos.

También fueron documentados posibles vínculos entre integrantes del Barrio 18 y personal del Sistema Penitenciario para el ingreso de armas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

El 25 de agosto de 2025, la PNC capturó a Édgar Rolando Contreras Velásquez, de 42 años, y a Mónica Contreras Barrutia, de 49, en el ingreso de Renovación 1. La pareja transportaba municiones para fusil en el baúl del vehículo y pretendía ingresarlas a la cárcel.

Contreras Velásquez, implicado en la muerte del capitán Byron Lima, y Contreras Barrutia, señalada en un caso de trata de personas, están siendo investigados por sus vínculos con María Marta Castañeda Torres, actual pareja “el Lobo”.

El 13 de septiembre del 2025, durante una requisa en Renovación 1, la PNC localizó una pistola con las iniciales "SR", que presuntamente hacen referencia a la clica Solo Raperos. Ese mismo operativo derivó en la captura de 10 guardias penitenciarios investigados por posible colaboración con reclusos.

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La fuga de Fraijanes 2

Luego de esas alertas, el 12 de octubre del 2025 las autoridades confirmaron la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2.

En esa ocasión, el Ministerio Público (MP) informó que los reclusos habrían escapado entre el 8 y el 11 de octubre y que existían indicios de apoyo interno y externo para concretar la evasión.

Las investigaciones del MP determinaron que las cámaras de vigilancia del penal fueron manipuladas y que no existían túneles ni daños estructurales que evidenciaran una fuga por la fuerza.