Los mensajes entre pandilleros que revelan cómo pretendían ocultar evidencias tras ataque contra agentes de la PNC

En el Juzgado de Mayor Riesgo C, este miércoles 10 de junio, se desarrolla la audiencia de etapa intermedia contra Ruth Nohemí López, implicada en uno de los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos el 18 de enero, tras motines en tres prisiones.

Según la imputación del Ministerio Público (MP), el vehículo utilizado para atacar a los agentes en el Centro de Justicia de Villa Nueva era propiedad de la señalada.

Añadió que, para desviar la investigación, López interpuso una denuncia por el supuesto robo del vehículo horas después del hecho, bajo instrucciones de una persona identificada como "Chema".

El MP la señala por los delitos de asesinato, asociación ilícita, obstrucción de justicia y simulación de delito. Además, la acusa de integrar una clica de la mara Barrio 18 que opera en Villa Nueva.

Su función en la pandilla era de "paro" o colaboradora, y habría actuado bajo las órdenes de cabecillas de la mara aquel 18 de enero.

Según el MP, en esa ocasión los atacantes se desplazaban en el vehículo registrado a nombre de la señalada y atacaron a los agentes de la PNC Claudia Azucena Muñoz Ramos y Samuel Valentín Matul, quienes murieron en el lugar.

Luego, sus cómplices huyeron y abandonaron el vehículo en el parqueo de un restaurante.

Según la investigación, posteriormente recibió mensajes por WhatsApp. Un hombre le envió cuatro audios en los que le pedía que denunciara el robo del vehículo. El sujeto se identificó como "Chema", y ella le preguntó: "¿Todo bien?".

El hombre le indicó que "sí o sí ponga la denuncia" y que "se invente qué decir", pues habían perdido el automóvil.

Después, ella envió otro mensaje para decir que "le habían creído" y adjuntó una fotografía del documento de la denuncia, que sería remitido al MP.

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Según el ente investigador, en la denuncia Ruth Nohemí López afirmó que a las 15.30 horas dos hombres armados en motocicleta la interceptaron y la despojaron del vehículo.

El MP halló en la escena del crimen al menos 46 indicios balísticos y recabó 235 fotografías. En el automóvil encontraron un casco, billeteras y documentos.

Enfrentará juicio

En su resolución, el Juzgado resolvió que Ruth Nohemí López enfrente juicio por los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción de justicia, por su presunta participación en el ataque contra agentes de la PNC en las afueras del Centro de Justicia de Villa Nueva.

Queda pendiente definir qué tribunal estará a cargo del debate y la audiencia de ofrecimiento de pruebas fue programada para el 16 de junio a las 9.30 horas.

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