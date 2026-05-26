Juzgados de Mayor Riesgo programan audiencias contra pandilleros implicados en ataques contra agentes de la PNC

El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal designó los juzgados de Mayor Riesgo que estarán a cargo de conocer los expedientes relacionados con los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurridos el 18 de enero pasado.

Tras el envío de las carpetas judiciales, las judicaturas han programado las audiencias contra ocho presuntos integrantes de la mara Barrio 18, quienes, según la investigación, habrían participado en los ataques contra las autoridades en distintos puntos.

Según la investigación, los atentados habrían sido coordinados por Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, como represalia contra las acciones de las fuerzas de seguridad tras retomar el control de centros carcelarios que habían sido tomados por reos.

Los ataques dejaron 11 agentes de la PNC fallecidos: nueve hombres y dos mujeres.

En la colonia El Limón, zona 18, fue capturado Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años. Al momento de su captura le decomisaron un fusil AR-15. Autoridades lo señalan de haber disparado contra dos agentes identificados como Diana Rosmery Chacón y Juan Antonio Paredes.

Castellanos Rosales fue ligado a proceso penal por asesinato, portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, terrorismo, sedición y asociación ilícita. El caso será conocido en el Juzgado de Mayor Riesgo D y se programó audiencia de etapa intermedia para el 19 de agosto.

El 21 de marzo se reportó la captura de Ruth Nohemí López, quien estaría involucrada en el ataque contra agentes en el Centro de Justicia de Villa Nueva, donde murieron dos uniformados. Según la investigación, el vehículo utilizado en el ataque es de su propiedad y ella mantenía comunicación con presuntos pandilleros con quienes coordinaba el atentado.

López es señalada de asesinato, asociación ilícita, simulación de delito y obstrucción de justicia. La audiencia de etapa intermedia se programó para el 10 de junio en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde”, enfrenta dos procesos penales. Al momento de su captura se le encontró una pistola y droga. Además, chats en su celular evidencian su participación en el ataque contra agentes ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva, que dejó herido a un policía.

Por el caso de posesión de droga y la portación de arma, se programó audiencia para el 28 de mayo en el Juzgado de Mayor Riesgo A.

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Por el ataque contra los agentes, Salguero Morales deberá comparecer al Juzgado de Mayor Riesgo C el 5 de agosto. Es señalado de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita.

El expediente contra Wiliam Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28 años, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordoñez Castillo, de 26 años, alias “Hueso”, también fue remitido a una judicatura de Mayor Riesgo y se espera la programación de la audiencia.

Los tres fueron capturados tras presuntamente haber disparado contra agentes en la aldea La Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, luego de una persecución. Enfrentan un proceso penal por asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita.

Los detenidos en la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, Néstor Pérez Miranda, alias “Durman”, y Edwin Xol Raymundo, alias “Tuctuquero”, esperan conocer la audiencia de etapa intermedia. Ambos son señalados de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita.

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El caso fue remitido a un juzgado de Mayor Riesgo y queda pendiente conocer la fecha de la nueva audiencia. Dos menores también fueron remitidos a un juzgado especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal.

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