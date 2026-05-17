Mingob revela detalles del centro de aislamiento en donde recluyeron a “el Lobo” y otros cabecillas de pandillas

Guatemala

Mingob revela detalles del centro de aislamiento en donde recluyeron a “el Lobo” y otros cabecillas de pandillas

El Ministerio de Gobernación informó que los privados de libertad de alta peligrosidad fueron trasladados a un pabellón de máxima seguridad e incomunicación como parte del operativo “Hierro Total”.

|

time-clock

El Ministerio de Gobernación trasladó a nueve cabecillas de estructuras criminales hacia un centro de aislamiento penitenciario habilitado tras el operativo “Hierro Total” en Escuintla. (Foto: Prensa Libre, Mingob).

El Ministerio de Gobernación (Mingob) reveló nuevos detalles del centro de aislamiento penitenciario al que fueron trasladados nueve cabecillas de estructuras criminales recluidos en Renovación 1, en Escuintla, durante el operativo “Hierro Total”.

A través de un video difundido en redes sociales, la cartera aseguró que los privados de libertad de alta peligrosidad permanecerán aislados e incomunicados y pagarán sus condenas “bajo el estricto cumplimiento de la ley”.

En la narración del material audiovisual se afirma: “aquí se cierra el círculo de los procesos penales” y que quienes hayan sido condenados por la comisión de hechos delictivos deben enfrentar las consecuencias de sus actos y cumplir penas por el daño ocasionado a la sociedad.

El video agrega que las autoridades buscan generar “condiciones de castigo” para quienes “han hecho del delito su modo de vida” y creen que pueden imponerse sobre la ley y el Estado.

LECTURAS RELACIONADAS

Agentes del Sistema Penitenciario se preparan para ingresar a Renovación 1 y realizar los traslados de nueve pandilleros. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Mingob traslada a nueve pandilleros de Renovación 1 a pabellón de alta seguridad

chevron-right
Carcel Renovación I en Escuintla Ministerio de Gobernación

Sistema Penitenciario, PNC y Ejército intervienen Renovación I para reforzar control carcelario

chevron-right

Así es el nuevo centro de aislamiento

El Mingob detalló que el nuevo centro de aislamiento penitenciario cuenta con 650 metros cuadrados, 13 celdas, capacidad para 80 privados de libertad, 12 servicios sanitarios y 10 duchas.

Según las autoridades, el pabellón fue construido durante los últimos meses bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad operativa para reforzar el control dentro del sistema penitenciario.

La cartera indicó que el objetivo es impedir que estructuras criminales continúen coordinando hechos ilícitos desde prisión, además de romper estructuras de mando y comunicación entre pandillas.

Operativo “Hierro Total”

Durante la madrugada del sábado 16 de mayo, equipos del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron el operativo “Hierro Total” en Renovación 1, en Escuintla.

Aunque el Mingob no ha revelado oficialmente la ubicación exacta del nuevo pabellón de aislamiento, reportes surgidos durante el operativo señalaron que los privados de libertad habrían sido trasladados a un área habilitada en la Granja de Rehabilitación Canadá, ubicada en el mismo complejo carcelario en Escuintla.

EN ESTE MOMENTO

UE dice que toma de posesión del fiscal Gabriel García Luna es una oportunidad para poner fin a prácticas de criminalización

Right
El fiscal general, Gabriel García Luna, comparece en su primera conferencia de prensa, 12 horas después de tomar posesión del cargo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Nuevo fiscal del Ministerio Público anuncia liquidación de la Feci

Right

En las imágenes compartidas por el Mingob se observa a varios privados de libertad trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Entre ellos figura Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, identificado como cabecilla del Barrio 18.

Cabecillas vinculados a Renovación 1

Entre los cabecillas que permanecían recluidos en Renovación 1 figuraban:

Del Barrio 18:

  • Aldo Duppie Ochoa Mejía
  • Wilder Rodríguez Aguilar
  • Mayro De León Hernández
  • Jarvin Leonel Itzoy Cruz
  • Manuel de Jesús Rivas Granados

Vinculados a la Mara Salvatrucha:

  • Ángel Gabriel Reyes Marroquín
  • Jorge Jair de León Hernández
  • Amílcar Galileo Torres Rosales
  • Nixon Bantes González
  • Ronal Bosbeli Choc Alemán

Antecedentes en Renovación 1

Renovación 1 permaneció bajo la atención de las autoridades durante los últimos meses debido a motines, daños en las instalaciones y hallazgos de ilícitos dentro del penal.

El centro carcelario también fue señalado en investigaciones relacionadas con supuestos privilegios para pandilleros y el ingreso de armas, celulares, dinero en efectivo y droga.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Alias El Lobo Barrio 18 Cárceles de Guatemala Guatemala Pandillas en Guatemala Renovación 1 Sistema Penitenciario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '