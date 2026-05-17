Mingob revela detalles del centro de aislamiento en donde recluyeron a “el Lobo” y otros cabecillas de pandillas

El Ministerio de Gobernación (Mingob) reveló nuevos detalles del centro de aislamiento penitenciario al que fueron trasladados nueve cabecillas de estructuras criminales recluidos en Renovación 1, en Escuintla, durante el operativo “Hierro Total”.

A través de un video difundido en redes sociales, la cartera aseguró que los privados de libertad de alta peligrosidad permanecerán aislados e incomunicados y pagarán sus condenas “bajo el estricto cumplimiento de la ley”.

En la narración del material audiovisual se afirma: “aquí se cierra el círculo de los procesos penales” y que quienes hayan sido condenados por la comisión de hechos delictivos deben enfrentar las consecuencias de sus actos y cumplir penas por el daño ocasionado a la sociedad.

El video agrega que las autoridades buscan generar “condiciones de castigo” para quienes “han hecho del delito su modo de vida” y creen que pueden imponerse sobre la ley y el Estado.

Así es el nuevo centro de aislamiento

El Mingob detalló que el nuevo centro de aislamiento penitenciario cuenta con 650 metros cuadrados, 13 celdas, capacidad para 80 privados de libertad, 12 servicios sanitarios y 10 duchas.

Hemos aislado e incomunicado a privados de libertad de alta peligrosidad. Cumplirán sus condenas bajo el estricto cumplimiento de la ley. 💪⛓️#EstamosCumpliendo #HierroTotal pic.twitter.com/6pXfWY3MDW — MinGob (@mingobguate) May 18, 2026

Según las autoridades, el pabellón fue construido durante los últimos meses bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad operativa para reforzar el control dentro del sistema penitenciario.

La cartera indicó que el objetivo es impedir que estructuras criminales continúen coordinando hechos ilícitos desde prisión, además de romper estructuras de mando y comunicación entre pandillas.

Operativo “Hierro Total”

Durante la madrugada del sábado 16 de mayo, equipos del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron el operativo “Hierro Total” en Renovación 1, en Escuintla.

Aunque el Mingob no ha revelado oficialmente la ubicación exacta del nuevo pabellón de aislamiento, reportes surgidos durante el operativo señalaron que los privados de libertad habrían sido trasladados a un área habilitada en la Granja de Rehabilitación Canadá, ubicada en el mismo complejo carcelario en Escuintla.

En las imágenes compartidas por el Mingob se observa a varios privados de libertad trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Entre ellos figura Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, identificado como cabecilla del Barrio 18.

Cabecillas vinculados a Renovación 1

Entre los cabecillas que permanecían recluidos en Renovación 1 figuraban:

Del Barrio 18:

Aldo Duppie Ochoa Mejía

Wilder Rodríguez Aguilar

Mayro De León Hernández

Jarvin Leonel Itzoy Cruz

Manuel de Jesús Rivas Granados

Vinculados a la Mara Salvatrucha:

Ángel Gabriel Reyes Marroquín

Jorge Jair de León Hernández

Amílcar Galileo Torres Rosales

Nixon Bantes González

Ronal Bosbeli Choc Alemán

Antecedentes en Renovación 1

Renovación 1 permaneció bajo la atención de las autoridades durante los últimos meses debido a motines, daños en las instalaciones y hallazgos de ilícitos dentro del penal.

El centro carcelario también fue señalado en investigaciones relacionadas con supuestos privilegios para pandilleros y el ingreso de armas, celulares, dinero en efectivo y droga.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.