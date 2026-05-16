Mingob traslada a nueve pandilleros de Renovación 1 a pabellón de alta seguridad

Durante la madrugada de este sábado 16 de mayo, equipos del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron el operativo “Hierro Total”, en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, confirmó al final del día el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Según el Mingob, la operación comenzó con el traslado de nueve cabecillas de estructuras delictivas hacia un pabellón de alta seguridad, construido durante los últimos meses bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad operativa.

La cartera señaló que el objetivo del operativo es aislar a los privados de libertad, recuperar el control efectivo del sistema penitenciario y romper estructuras de mando y comunicación ilícita desde prisión.

Operativo de aislamiento total

En un video difundido en redes sociales, el Mingob indicó que el nuevo espacio fue habilitado estratégicamente para mantener a los reclusos bajo condiciones de total aislamiento y fortalecer los controles dentro de las cárceles del país.

Equipos del grupo élite del @_SPGuatemala, de la @PNCdeGuatemala y del @Ejercito_GT desarrollan el operativo #HierroTotal: con la misión de trasladar a privados de libertad a un espacio con total aislamiento y en busca de mejorar los controles en los centros carcelarios. 💪🇬🇹 pic.twitter.com/51tpsHPfM9 — MinGob (@mingobguate) May 17, 2026

Las autoridades agregaron que la medida forma parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad y evitar que estructuras criminales continúen coordinando delitos desde los centros carcelarios.

En las imágenes compartidas por el Ministerio de Gobernación se observa a varios privados de libertad trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Entre ellos figura Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, identificado como cabecilla del Barrio 18.

Información extraoficial señalaba en horas de la tarde que habían sido nueve personas las trasladadas a la nueva zona de aislamiento, en la Granja de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. Todos integrantes de la Rueda del Barrio, el centro de coordinación del Barrio 18.

Renovación 1 y sus antecedentes

Renovación 1 permaneció bajo la atención de las autoridades durante los últimos meses debido a motines, daños en las instalaciones y hallazgos de ilícitos dentro del penal.

El centro carcelario también fue señalado en investigaciones relacionadas con supuestos privilegios para pandilleros y el ingreso de armas, celulares, dinero en efectivo y droga.

Entre los cabecillas que anteriormente permanecían recluidos en Renovación 1 figuraban:

Del Barrio 18:

Aldo Duppie Ochoa Mejía

Wilder Rodríguez Aguilar

Mayro De León Hernández

Jarvin Leonel Itzoy Cruz

Manuel de Jesús Rivas Granados

Vinculados a la Mara Salvatrucha.

Ángel Gabriel Reyes Marroquín

Jorge Jair de León Hernández

Amílcar Galileo Torres Rosales

Nixon Bantes González

Ronal Bosbeli Choc Alemán

El Ministerio de Gobernación indicó que ampliará la información sobre el operativo cuando concluyan las acciones de seguridad desarrolladas en Renovación 1.

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