Condenan a María Marta Castañeda Torres, conviviente de alias “el Lobo”, por lavado de dinero y estafa

María Marta Patricia Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "el Lobo", cabecilla del Barrio 18, fue condenada a seis años y seis meses de prisión por lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa, informó este lunes 4 de mayo el Ministerio Público (MP).

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos en Materia Tributaria dictó la condena, que incluye seis años de prisión por lavado de dinero y seis meses adicionales por estafa, según el MP.

De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, entre el 2004 y el 2006 Castañeda Torres cobró Q710 mil por servicios que nunca fueron prestados a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa. Por este hecho, el tribunal también le impuso una multa de Q1 mil.

El MP detalló que la condenada, como propietaria de la empresa Afinsa, adquirió, administró y utilizó Q500 mil provenientes de estafa, además de realizar transacciones financieras mediante la emisión de cheques, a sabiendas del origen ilícito de los fondos.

Por el delito de lavado de dinero, fue condenada a seis años de prisión inconmutables, al pago de una multa de Q500 mil y al cumplimiento de una reparación digna, cuyo monto será definido en una audiencia posterior.

Vínculo en otras investigaciones

El nombre de Castañeda Torres también ha surgido en otras investigaciones por su relación con Ochoa Mejía, alias "el Lobo". Según el MP, ese vínculo es considerado en pesquisas relacionadas con el atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024 en la zona 9.

Las autoridades investigan si la ahora condenada habría actuado bajo instrucciones de Ochoa Mejía en la planificación del ataque armado. El hecho dejó como saldo la muerte de Carlos Humberto González, de 55 años, guardia de seguridad de la fiscal, y de Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

Por este caso, sobre Castañeda Torres pesan otras órdenes de captura por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.