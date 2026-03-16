SP asegura que Aldo Dupie Ochoa, alias “El Lobo”, permanece bajo aislamiento en Renovación 1

Luego de que en redes sociales circulara una fotografía de Aldo Dupie Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, surgieron varias versiones sobre la veracidad de la imagen. Incluso hubo publicaciones en internet que afirmaban que otra persona había suplantado al reo, considerado de alta peligrosidad y aislado en contenedores convertidos en celdas en la cárcel Renovación 1.

Las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron este lunes 16 de marzo la veracidad de la imagen, la cual fue extraída de un video de una requisa en esa prisión, por lo que no permite observar los tatuajes en uno de los brazos y el cuello del recluso.

Otra duda que se replica en redes sociales es la pérdida de peso del pandillero, pero el SP asegura que este sigue aislado y bajo fuertes medidas de vigilancia.

“Que el sector de aislamiento de celdas adaptadas en contenedores continúa bajo estricta vigilancia y sin conexión eléctrica. Se exhorta a la población a informarse a través de las vías oficiales”, informó Jorge Guillermo López Dellachiessa, director general del SP.

En tanto, la Agencia Guatemalteca de Noticias, órgano de divulgación del Gobierno, informó que durante el desarrollo de la requisa las fuerzas de seguridad difundieron información y material audiovisual del operativo, pero no especificaron que se tratara de “El Lobo”, ya que el video compartido mostraba la acción de requisa en general y no individualizaba a los reclusos.

Aislado

El pasado 11 de febrero, autoridades del SP comunicaron que los reos reubicados en contenedores adaptados como celdas en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, entre ellos “El Lobo”, permanecerán en esos espacios sin plazo definido, con acceso únicamente a una hora de sol al día.

En esa oportunidad, López indicó en entrevista con Prensa Libre Radio que el 40% del penal fue destruido por pandilleros el pasado 17 de enero con la intención de ser trasladados a otra prisión, lo cual no ocurrió. Posteriormente se desató una ola de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que dejó 11 agentes muertos, varios heridos y derivó en la declaratoria de un estado de sitio.

Añadió que el domingo 8 de febrero fueron movilizados seis integrantes de la Rueda del Barrio 18 a dos contenedores. El cabecilla principal, conocido como “El Lobo”, fue aislado en un contenedor individual; los demás fueron ubicados en otro.

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