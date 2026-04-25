Envían a contenedores de aislamiento a dos reos por extorsión a empresarios en Renovación 1

Dos privados de libertad señalados de extorsionar a empresarios fueron aislados en celdas tipo contenedor en el Centro de Detención Renovación 1, como parte de un operativo de requisa efectuado este sábado 25 de abril por autoridades del Sistema Penitenciario.

La acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para combatir las extorsiones que se coordinan desde centros carcelarios. Según la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), los reclusos fueron identificados mediante labores de inteligencia penitenciaria y trasladados de inmediato a un área de aislamiento, en condiciones similares a las de otros cabecillas de pandillas recluidos en ese sector.

Durante la requisa, las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares: cuatro en el sector donde permanecen integrantes de la Mara Salvatrucha y cuatro en el área de los denominados “paisas”.

Las autoridades informaron que los privados de libertad aislados permanecerán en celdas tipo contenedor, similares a las utilizadas para recluir a cabecillas de pandillas, entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, integrante del Barrio 18.

En febrero del 2026, las autoridades indicaron que estos espacios —construidos con contenedores, con barrotes y de aproximadamente 29 metros cuadrados— se habilitaron para evitar que los reclusos continúen ordenando actividades ilícitas. En el caso de “El Lobo”, permanece aislado y sin acceso a privilegios.

El Sistema Penitenciario detalló que estas medidas se implementaron después de disturbios registrados el 17 de enero en ese centro de detención.

En el operativo también fueron localizados:

8 teléfonos celulares

1 router de internet

1 panel solar para cargador

80 cajetillas de cigarros

4 objetos punzocortantes

1 aguja para tatuar

3 recipientes para moler droga

26 colmillos de presunta cocaína

49 paquetes para envoltorios de presunta marihuana

9 paquetes medianos de presunta marihuana

2 paquetes de presunta piedra de crack

60 puros de presunta marihuana

21 cargadores para teléfono

4 cables de electricidad

🚨 Resultados 🚨



El Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, realizó una requisa en la Cárcel de Maxima Seguridad Renovación I, #Escuintla.



Durante la requisa se localizaron:



• 08 teléfonos celulares

• ⁠01 router de internet

• ⁠01 panel… pic.twitter.com/HhZw8HnRvJ — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) April 25, 2026

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