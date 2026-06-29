Masacre en El Progreso: enfrentamiento armado deja seis muertos, entre ellos dos presuntos sicarios

Seis personas murieron este lunes 29 de junio en un hecho armado ocurrido en la colonia Las Margaritas, en Sanarate, El Progreso, donde las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el ataque, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

De acuerdo con información preliminar, entre las víctimas figuran tres comerciantes y dos hombres que, de manera preliminar, son señalados como presuntos sicarios. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido una versión oficial sobre lo sucedido. Además, una persona que caminaba por el lugar fue alcanzada por una bala perdida y falleció en el lugar.

Según los datos recabados en el lugar, se presume que los tres comerciantes habrían repelido la agresión de los dos presuntos atacantes, lo que derivó en un enfrentamiento armado que dejó cinco fallecidos. Esta versión aún está bajo investigación.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho podría estar relacionado con extorsiones, aunque ese extremo tampoco ha sido confirmado oficialmente.

Algunos de los cuerpos quedaron dentro de una vivienda ubicada en la colonia Las Margaritas, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan la escena y efectúan las diligencias para establecer cómo comenzó el incidente y determinar la secuencia de los hechos.

Investigadores de la PNC y fiscales del Ministerio Público recopilan indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar las circunstancias que provocaron la masacre.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y que en las próximas horas podrían brindar información oficial sobre el caso.

Con información de Hugo Oliva

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONAS FALLECIDAS 🚨🚑



Colonia Las Margaritas, Sanarate El Progreso, se reporta un ataque armado dejando como resultado 5 personas fallecidas y 1 persona herida.



Elementos de a bordo de las unidades AD-127 y RD-115 informan que al llegar al lugar las… pic.twitter.com/X2zmBFNecT — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 29, 2026

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