MP revela cómo operaba María Marta Castañeda Torres y funcionarios en lavado de dinero en alcaldías

María Marta Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, conocido como "el Lobo", cabecilla del Barrio 18, fue condenada a seis años y seis meses de prisión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa, informó el lunes 4 de mayo el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, entre el 2004 y el 2006 Castañeda Torres cobró Q710 mil por servicios que nunca fueron prestados a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa. Por este hecho, el tribunal también le impuso una multa de Q1 mil.

Pero este no sería un caso aislado; es parte de una investigación que evidenció una estructura criminal de la cual formaban parte la hermana de Castañeda Torres y exfuncionarios públicos.

La Fiscalía contra la Corrupción del MP indicó que María Marta Castañeda Torres tenía una empresa de nombre Afinsa, la cual operó del 2004 al 2006. En ese mismo período, su hermana, Crista Eugenia María Castañeda Torres, también operó una empresa de nombre ASEF, y ambas recibían dinero del Estado.

¿Cómo operaba María Marta Castañeda Torres?

La forma de operar de la familia Castañeda Torres era la misma en las municipalidades de Comapa, Jutiapa, y San Pedro Soloma, Huehuetenango: se presentaban como intermediarias entre las comunas y los bancos para agilizar los préstamos para obras públicas. Sin embargo, esas negociaciones nunca se concretaban y eran ficticias, según el MP.

“A pesar de que los bancos ya les habían aprobado préstamos para realizar distintas obras, integrantes de la municipalidad realizaban contrataciones de la empresa externa que aparentemente realizaba asesorías y gestión para la obtención del crédito”, explicó la fiscalía.

Agregó que María Marta Castañeda Torres fue contratada, a través de su empresa, por servicios profesionales que eran innecesarios, debido a que esos préstamos ya habían sido otorgados a las comunas.

Según la investigación, el objetivo de María Marta Castañeda Torres era defraudar fondos públicos.

“La única intención de la acusada era defraudar el patrimonio del Estado y por eso realizó varios cobros. El primero por Q210 mil y el segundo por Q500 mil, pero los servicios, como lo indiqué, nunca los prestó”, detalló.

El MP indicó que la auditoría que hizo la Contraloría General de Cuentas fue clave para la investigación, ya que determinó que era innecesario contratar a la empresa de María Marta Castañeda Torres y pagarle por intentar ser intermediaria.

Condenas por defraudar al Estado

De acuerdo con la fiscalía, en este mismo caso fue condenada Crista Eugenia María Castañeda Torres, hermana de María Marta, por el delito de caso especial de estafa.

También fue condenado Henry Recinos Recinos, quien se desempeñaba como director financiero de la Municipalidad de Comapa, por el delito de peculado.

Además, José Otoniel Vásquez, exalcalde de Comapa, Jutiapa, fue sentenciado por el delito de malversación.

Agregó que, dentro de esta misma estructura de estafa y lavado de dinero, Nicolás Mateo Pérez Rodríguez, exalcalde de San Pedro Soloma, Huehuetenango, fue condenado en el 2019 a nueve años de prisión por desviar fondos de un préstamo.

Según la fiscalía, estas condenas corresponden a la primera fase del caso, mientras que la sentencia contra María Marta Castañeda Torres constituye la segunda parte de la investigación.

Vínculo de María Marta Castañeda Torres en otras investigaciones

El nombre de Castañeda Torres también ha surgido en otras investigaciones por su relación con Ochoa Mejía, alias "el Lobo". Según el MP, ese vínculo es considerado en pesquisas relacionadas con el atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024 en la zona 9.

Las autoridades investigan si la ahora condenada habría actuado bajo instrucciones de Ochoa Mejía en la planificación del ataque armado. El hecho dejó como saldo la muerte de Carlos Humberto González, de 55 años, guardia de seguridad de la fiscal, y de Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

Castañeda Torres es señalada de los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.