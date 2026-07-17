Quién era “ChochoRacing”, el creador de contenido y mecánico que murió en un ataque armado

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Quién era “ChochoRacing”, el creador de contenido y mecánico que murió en un ataque armado

Comunidad de automovilistas lamentan la muerte del creador de contenido y mecánico Manuel Asunción López Vicente, conocido como "ChochoRacing".

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El creador de contenido y mecánico Manuel Asunción López Vicente, conocido como "ChochoRacing", murió este viernes en un ataque armado ocurrido en la 2.ª avenida y 14 calle de la zona 1 capitalina.

Manuel Asunción López Vicente, conocido en redes sociales como "ChochoRacing", murió tras un ataque armado ocurrido en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El creador de contenido era reconocido por compartir videos sobre automovilismo y vehículos modificados. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

Un ataque armado perpetrado este 17 de julio en la 2a avenida y 14 calle de la zona 1 capitalina causó la muerte de un hombre que viajaba en un automóvil rojo.

Bomberos Voluntarios informaron que, al llegar al lugar, localizaron a la víctima dentro del vehículo con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los técnicos en urgencias médicas realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero debido a la gravedad de las lesiones confirmaron su fallecimiento en el lugar.

En redes sociales, integrantes de la comunidad de automovilismo en el país comentaron que la víctima era conocida como "ChochoRacing", un conocido creador de contenido y mecánico.

Según las publicaciones, se trata de Manuel Asunción López Vicente, de 36 años.

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Era una figura reconocida entre los aficionados al automovilismo

López Vicente era ampliamente conocido en la comunidad automovilística guatemalteca por su trabajo como mecánico especializado en vehículos modificados y por el contenido que compartía en redes sociales bajo el nombre de "ChochoRacing".

En TikTok acumulaba más de 32 mil seguidores y 631 mil "Me gusta", donde publicaba videos sobre automóviles deportivos, preparación de motores, modificaciones, consejos mecánicos y proyectos relacionados con el automovilismo.

@chocho58_te37sl #EM1#Drag #ChochoSracingTeam #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #B16A2 ♬ original sound - CUTSBYJOHAN

Además, impulsaba distintos proyectos a través de Chocho Racing Team, nombre con el que también era identificado por seguidores, clientes y aficionados a los vehículos de alto rendimiento.

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Investigan el móvil del ataque

De forma preliminar, la información recabada en el lugar señala que la víctima fue interceptada cuando se movilizaba en su vehículo por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Las autoridades no han establecido el móvil del crimen. Entre las primeras hipótesis se investiga si el hecho estuvo relacionado con un intento de asalto o si se trató de un ataque directo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron el procesamiento correspondiente y recopilaron indicios para identificar a los responsables.

Comunidad automovilística lamenta su muerte

Tras conocerse la noticia, talleres mecánicos, clubes automovilísticos y decenas de usuarios en redes sociales expresaron sus condolencias a la familia de López Vicente.

Diversas publicaciones destacaron su trayectoria dentro del mundo de la preparación de vehículos y recordaron el contenido que compartía para promover el automovilismo y brindar recomendaciones técnicas a sus seguidores.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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