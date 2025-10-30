Identifican a dos cadáveres hallados en El Naranjo y Atanasio Tzul

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó, a través de huellas dactilares, a dos cadáveres hallados en Mixco y en la Ciudad de Guatemala, el 28 y 29 de octubre.

El primero fue Handy Fernando Quiñónez, de 28 años, localizado envuelto en sábanas al final del puente El Naranjo, zona 4 de Mixco. Según el Inacif, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), Quiñónez fue detenido junto a otras cinco personas el 1 de noviembre del 2019, durante operativos contra el narcomenudeo.

En esa ocasión, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) informó que desarticularon una estructura criminal que comercializaba productos como aceites, jabones, desodorantes, cremas corporales y artículos para mascotas hechos con marihuana, a través del sitio web CBD Clinic.

La PNC agregó que la estructura operaba en locales comerciales ubicados en Plaza Bruselas, zona 9, y Plaza Global, Vista Hermosa I, zona 15, donde funcionaban supuestas clínicas naturistas.

Seguimiento del caso

Según las investigaciones de la SGAIA, el 14 de febrero del 2018 se incautó mercadería en una bodega de encomiendas procedente de Estados Unidos, donde se hallaron aceites de aromaterapia elaborados con compuestos de cannabis.

En seguimiento a ese caso, el 1 de mayo del 2019 se efectuó un allanamiento en un local ubicado en un centro comercial de Vista Hermosa I, donde operaba un negocio denominado Glassworks.

Esa investigación llevó a ubicar el sitio web CBD Clinic, el cual importaba productos que ingresaban al país por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Segunda víctima identificada

El Departamento de Comunicación Social del Inacif informó que la segunda persona identificada fue Soe María Chua De Paz, de 54 años. La causa de muerte también fue asfixia por estrangulación.

El cuerpo de Chua fue hallada en una caja de cartón envuelta en una red de plástico, en la calzada Atanasio Tzul y 28 calle.

Los Caradura investigados por las muertes

Del 24 al 29 de octubre se han hallado 14 cadáveres envueltos en sabanas y plásticos y según un investigador a cargo del caso, las víctimas presuntamente eran distribuidores de droga al menudeo de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la ciudad de Guatemala. Agregó que los Caradura buscan retomar el control del narcomenudeo en discotecas, prostíbulos y el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.

“Esos lugares ahora son controlados por la Mara Salvatrucha, y creemos que los Caradura están asesinando a los operadores de esa estructura”, explicó. Los hechos se han registrado en una área de 26 kilómetros del departamento de Guatemala.





